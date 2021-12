Nous croyons fermement que l’IA et le ML transformeront l’industrie automobile — Gaurav Kulshrestha, Pioneer India

Lors d’une conversation avec Gaurav Kulshrestha, chef de produit et responsable marketing de Pioneer India, il explique les plans futurs de Pioneer, l’importance de l’IA et du ML et l’accent mis par l’entreprise sur l’exploration de nouvelles technologies.

Lorsqu’on parle d’accessoires de rechange, Pioneer est un nom familier. La société est l’une des marques leaders dans le segment des systèmes audio de rechange et propose une gamme de produits tels que des unités principales, des haut-parleurs, des amplificateurs et des subwoofers. Certains équipementiers proposent également des systèmes audio Pioneer en tant qu’équipement d’usine dans leurs véhicules.

Cependant, au fil des ans, les systèmes audio des voitures sont également devenus plus impliqués dans d’autres aspects. Certaines voitures haut de gamme intègrent des fonctions de climatisation, certaines peuvent régler les sièges via le système d’infodivertissement et beaucoup sont désormais équipées d’une navigation intégrée. Ce faisant, les constructeurs automobiles proposent des systèmes audio dans les voitures, laissant derrière eux les marques du marché secondaire. Mais avec la bonne technologie en place, certaines marques de rechange peuvent suivre les OEM et les demandes des clients.

Pour mieux comprendre le marché des pièces de rechange, Express Mobility s’est entretenu avec Gaurav Kulshrestha, chef de produit et responsable marketing de Pioneer India. Soulignant le comportement des consommateurs pendant la pandémie lorsque les ventes de voitures ont chuté, les gens se sont éloignés des transports publics et parlant des plans d’expansion de Pioneer, Gaurav a déclaré : « La pandémie de Covid-19 a définitivement eu un impact sur tous les secteurs de l’économie, et chez Pioneer India, nous ne l’ignorent pas. »

Il a ajouté : « La pandémie a forcé les gens à éviter les transports publics, au moins pendant quelques mois, à dépenser pour des choses plus précieuses et à minimiser les dépenses occasionnelles. Nous pensons que l’accent est désormais mis sur la « qualité » et la « valeur de la marque » plus que toute autre chose. Plus de gens sont susceptibles de dépenser pour des choses qui encourageraient le divertissement et l’utilité dans leur propre espace. En tant que tel, nous attendons des gens qu’ils investissent dans des produits durables qui génèrent de la valeur à long terme, des appareils tels que les machines à laver automatisées aux divertissements embarqués simplifiés et axés sur les fonctionnalités.

Parlant du marché des biens de consommation durables en Inde, Gaurav a déclaré: «En 2019, le marché indien était estimé à Rs. 76 000 cr. Les chiffres prévus pour le marché des biens de consommation durables sont très positifs et nous prévoyons que l’économie se remettra bientôt du coup de Covid-19. En ce qui concerne l’industrie automobile, nous nous attendons à voir des technologies plus avancées, l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML, le développement de fonctionnalités automatisées et une tarification améliorée. «

L’IA et le ML jouent un rôle crucial dans le secteur automobile, et les marques de rechange profitent également de ses possibilités, y compris Pioneer. « Nous croyons fermement que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) transformeront l’industrie automobile de plusieurs manières. De la conception à la production et aux services après-vente, l’IA va simplifier les choses pour les entreprises et les utilisateurs », a déclaré Gaurav.

Il a ajouté : « Par exemple, AI & ML est utilisé pour offrir plus d’assistance aux conducteurs en matière d’évaluation des risques et de divertissement en voiture. Pour les services après-vente, nous nous attendons à ce que l’intelligence artificielle (IA) et le ML offrent des intrants pour la maintenance, l’assurance, l’entretien, les mises à jour et bien plus encore.

Pioneer cherche à investir dans de nouvelles technologies pour simplifier la connectivité embarquée et offrir une conduite sans distraction. À ce sujet, Gaurav a déclaré : « Nous avons l’intention de nous associer aux principaux constructeurs et constructeurs automobiles pour fournir nos produits et solutions de pointe au grand public. Nos plans d’expansion s’adaptent aux demandes et aux modèles d’achat changeants, et nous gardons un œil attentif sur l’impact des changements liés à la pandémie. »

Le responsable marketing a déclaré : « Bien que les solutions audio aient été notre point fort depuis le lancement initial, nous avons l’intention de nous concentrer davantage sur de meilleures technologies. Nous explorons déjà des moyens d’explorer les applications mobiles Android et iOS pour simplifier le divertissement embarqué pour les utilisateurs. Il a ajouté : « Bien que nous sachions que le divertissement embarqué est important pour les propriétaires de véhicules, nous avons l’intention de développer des idées et des technologies innovantes qui minimiseraient les distractions sur la route. »

