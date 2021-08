Nous demandons à un ancien cambrioleur : les caméras de sécurité intelligentes dissuadent-elles vraiment le crime ?

Les dispositifs de sécurité domestique intelligents sont un excellent outil pour protéger votre propriété lorsque vous n’êtes pas là. Plus abordables que les systèmes de vidéosurveillance traditionnels, ils peuvent être auto-installés et vous permettent de visionner un flux en direct de la caméra via votre smartphone, même lorsque vous n’êtes pas à la maison.

Il est clair que les consommateurs pensent vraiment que les meilleures caméras de sécurité domestique et les meilleures sonnettes vidéo sont un outil essentiel pour dissuader les cambrioleurs – une maison américaine sur cinq a une caméra de sécurité domestique installée, selon la récente enquête sur la protection de la maison du site de sécurité Safety.com. .

Mais ces caméras peuvent-elles vraiment vous empêcher de vous faire cambrioler ? Nous avons parlé à un ancien voleur pour savoir si les caméras auto-installées signifient vraiment qu’un cambrioleur est moins susceptible de cibler votre maison.

Alors, les caméras de sécurité à domicile dissuadent-elles les cambrioleurs ?

En ce qui concerne Luke Harris, un ancien cambrioleur devenu consultant en sécurité de la société d’alarmes intelligentes Boundary, les caméras de sécurité à domicile font vraiment réfléchir les voleurs à deux fois avant de s’introduire dans votre propriété.

« Dans l’esprit d’un cambrioleur, lorsqu’il explore une propriété, il veut entrer et sortir le plus rapidement possible, avec le moins de chances de se faire prendre. Cela signifie que tout moyen de dissuasion visuel ou physique – qu’il s’agisse d’un éclairage extérieur, d’une caméra de sécurité ou d’une alarme visible – peut les décourager », a déclaré Harris à TechRadar.

Harris n’avait que 12 ans lorsqu’il a commencé à s’introduire par effraction dans les maisons de ses voisins pour voler des cigarettes. Après avoir été expulsé du domicile familial à 15 ans, sa descente dans la criminalité s’est poursuivie, car il commettait régulièrement des cambriolages, jusqu’à ce qu’à 26 ans il décide qu’il en a assez

Il a accepté un emploi de portier de cuisine et a gravi les échelons jusqu’au poste de chef, mais lorsque la pandémie a frappé, il a perdu son emploi. En septembre 2020, Harris a vu un appel de Boundry pour qu’un cambrioleur réformé agisse en tant que consultant en sécurité et teste les nouveaux systèmes de sécurité de l’entreprise. Il a décidé d’utiliser ses délits à son avantage et de battre une cinquantaine d’autres candidats au poste.

“Repérer une caméra de sécurité est susceptible d’arrêter un cambrioleur dans sa trace, car ils savent non seulement que la propriété est bien protégée, mais aussi qu’il y a une chance que leur visage soit enregistré et transmis à la police”, a ajouté Harris. .

(Crédit image : Shutterstock)

Cela semble évident, mais cela signifie que des caméras de sécurité résidentielles extérieures clairement visibles installées à l’extérieur de votre maison offriront une plus grande dissuasion que celles situées à l’intérieur de votre maison.

De nombreuses caméras de sécurité, telles que celles d’Arlo, Ring et Eufy, sont alimentées par une batterie rechargeable, ce qui signifie que vous avez plus de flexibilité sur l’endroit où elles peuvent être montées, il est donc important de s’assurer qu’elles se trouvent dans un endroit immédiatement évident pour tout le monde en approchant de la propriété.

Certaines caméras de sécurité domestiques telles que l’Arlo Pro 4 ou la Ring Spotlight Cam ont des batteries remplaçables. Ainsi, à condition que vous achetiez une batterie supplémentaire, vous pourrez remettre l’appareil photo en ligne en quelques secondes lorsque la batterie est épuisée, plutôt que de le laisser hors d’usage pendant des heures pendant que la batterie intégrée se recharge.

Alors qu’en est-il des caméras de sécurité intérieures pour la maison ? En ce qui concerne Harris, tout comme les caméras de sécurité extérieures pour la maison, si vous comptez les utiliser, elles doivent être aussi visibles que possible.

“Aucun cambrioleur n’aime être filmé, alors entrer par effraction dans une maison et en voir une suffirait au moins à les faire réfléchir à deux fois”, a-t-il déclaré.

Cependant, il ajoute que les dispositifs de sécurité intelligents tels que les détecteurs de mouvement qui déclenchent des alarmes fortes « sont plus susceptibles d’arrêter un cambrioleur dans leur élan. Si vous avez un budget limité en matière de sécurité intelligente, il est clair qu’il est préférable de se concentrer sur les caméras de sécurité extérieures et les composants d’alarme intelligents.

Ai-je vraiment besoin d’un abonnement pour une caméra de sécurité domestique ?

Comme le souligne Harris, les caméras de sécurité à domicile offrent la possibilité de transmettre des images de l’agresseur à la police si quelque chose devait arriver. Cependant, beaucoup nécessitent un abonnement pour vous permettre de revoir la vidéo enregistrée à une date ultérieure et de télécharger les clips afin qu’ils puissent être partagés avec les forces de l’ordre. Nous vous recommandons fortement de vous inscrire à l’un de ces abonnements, donc si le pire se produit, vous pouvez partager les images avec ceux qui sont nécessaires.

Il existe des caméras de sécurité domestique telles que l’Eufy SoloCam E40, la gamme de caméras de sécurité domestique Blink et la caméra de sécurité extérieure Swann Spotlight, offrant la possibilité de stocker des images localement ou dans le cloud sans avoir besoin d’un abonnement.

D’autres, comme l’Arlo Ultra et l’Arlo Ultra 2, offrent la possibilité de stockage local via une carte micro SD insérée dans la station de base qui connecte les caméras à Internet. Cependant, il convient de noter que les clips vidéo stockés de cette manière ne peuvent pas être lus via l’application – à la place, la carte micro SD doit être insérée dans un ordinateur pour revoir les séquences stockées.

Faites la lumière sur les intrus

Harris pense que les choses qui rebutent le plus les gens lors d’une introduction par effraction sont “des actions ou des bruits soudains qui suggèrent qu’ils ont été pris au dépourvu”

“… cela peut être une lumière qui s’allume, une alarme qui se déclenche ou même une caméra de sécurité qui est remarquée”, a ajouté Harris.

Dans cet esprit, envisagez une caméra de sécurité domestique avec une lumière intégrée qui peut s’allumer automatiquement lorsqu’un mouvement est détecté, comme le projecteur Arlo Pro 3, ainsi que la Ring Floodlight Cam et le nouveau Google Nest Cam Floodlight – tous deux qui sont alimentés par le secteur et nécessiteront une installation professionnelle si vous n’avez pas les compétences et les qualifications requises.

Harris conclut en disant que bien qu’ils soient un bon choix, ils n’offriront qu’une protection limitée :

« Je dirais qu’une caméra de sécurité ne devrait pas être votre seule ligne de défense ; Afin d’empêcher complètement les cambrioleurs d’entrer, vous aurez besoin d’un système d’alarme intelligent intégré, idéalement avec une réponse automatisée de la police, juste pour être sûr.

(Crédit image: Anneau)

Cinq conseils pour dissuader les cambrioleurs

En ce qui concerne Harris, vous n’avez pas besoin de compter sur des appareils domestiques intelligents pour dissuader les cambrioleurs, il existe des mesures très simples que vous pouvez prendre pour aider les voleurs consternés à tenter de s’introduire dans votre maison.

Bruits forts

Cela peut sembler évident, mais les bruits forts rebutent le plus les cambrioleurs, mais cela prend plusieurs formes. Les alarmes sont les plus efficaces, mais même déposer du gravier jusqu’à l’allée, ou s’assurer que le seul moyen d’entrer dans votre maison est de casser une fenêtre, peut dissuader les voleurs.

Lumières

De même, les lumières de toutes sortes sont un bon moyen de dissuader un cambrioleur d’essayer d’entrer dans une propriété, car ils voudront le faire, sans être vu. Les lumières à déclenchement par mouvement sont idéales pour cela, mais même un éclairage décoratif qui illumine le devant de votre maison peut suffire à rebuter certaines personnes.

Faire semblant d’être à la maison

Bien que de nombreux cambriolages se produisent encore lorsque le propriétaire est à la maison, il est infiniment plus risqué de tenter et suffisant pour repousser de nombreux voleurs. Si vous devez vous absenter pendant un certain temps, laisser la télévision ou la radio allumées, ou les lumières stroboscopiques s’allumer, sont de bons moyens de faire semblant d’être à l’intérieur.

Des voisins curieux

Il n’y a rien de pire pour un cambrioleur qu’une rue pleine de gens qui s’entraident ; vos voisins sont l’une de vos meilleures défenses contre le vol. Leur demander de venir si vous devez sortir, et généralement simplement demander aux gens de surveiller votre propriété, est une idée vraiment judicieuse pour protéger votre maison.

Sécurité à la maison évidente

Le meilleur moyen de dissuasion contre un cambrioleur est un système de sécurité domestique approprié, donc si votre maison montre des signes évidents qu’elle en possède un, plus il est probable que les cambrioleurs resteront à l’écart. Qu’il s’agisse d’une caméra sur le porche ou d’une alarme à l’extérieur de la maison, indiquez clairement que vous êtes protégé