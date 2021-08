Nous devons accepter un certain risque de Covid-19

in

Il existe un consensus croissant parmi les experts de la santé : Covid-19 pourrait ne jamais disparaître. Nous aurons probablement toujours du coronavirus, infectant les gens et, espérons-le, seulement dans de rares cas, les rendant gravement malades. L’objectif réaliste est de neutraliser le virus – de le rendre moins mortel – et non de l’éliminer complètement.

Ce n’est pas une reddition au virus. Pendant longtemps, nous avons vécu avec la grippe saisonnière, une famille de virus qui tue jusqu’à des dizaines de milliers d’Américains chaque année. Bien que nous puissions et devrions prendre des mesures pour atténuer les risques de la grippe (y compris en nous faisant vacciner chaque année), nous n’avons jamais été disposés à fermer la société ou à fermer la scolarité en personne pour l’éradiquer complètement. Les Américains ont accepté un certain niveau de risque pour continuer à vivre normalement.

Il en sera probablement de même avec le Covid-19. La variante delta hautement transmissible semble avoir cimenté cette possibilité, montrant que le coronavirus continuera de se propager même dans les États et les pays où les taux de vaccination sont plus élevés.

Si vous revenez aux premiers jours de la pandémie, l’espoir initial avec les vaccins était plus modeste. Auparavant, la Food and Drug Administration fixait la norme pour un vaccin Covid-19 acceptable à 50 % d’efficacité. On s’attendait à ce que le vaccin n’arrête pas tous les cas de Covid-19, mais réduise au moins la gravité de la maladie. Comme Peter Hotez du Baylor College l’a dit à l’époque, “Même si ce n’est pas le meilleur vaccin, cela pourrait quand même m’empêcher d’aller à l’hôpital ou pire.”

Pourtant, quelque part en cours de route – peut-être avec la nouvelle que les vaccins étaient beaucoup plus efficaces que prévu – ce message a été perdu. Et maintenant, tout ce qui n’est pas parfait est perçu comme un échec.

Considérez l’étude récente, publiée par les Centers for Disease Control and Prevention, sur l’épidémie à Provincetown, Massachusetts. Les gros titres initiaux de l’étude portaient sur le fait que les trois quarts des cas suivis dans l’étude concernaient des personnes vaccinées, ce qui montre que le virus s’est propagé dans une communauté très vaccinée. L’implication, étayée par les nouvelles directives du CDC selon lesquelles les personnes vaccinées devraient porter des masques à l’intérieur en public, était que la variante delta peut se propager à un niveau élevé même parmi les personnes qui se sont fait vacciner.

Mais si vous creusez dans les détails de l’épidémie, ils ont révélé de très bonnes nouvelles pour les personnes vaccinées. Parmi les plus de 1 000 cas liés à Provincetown jusqu’à présent, il n’y a eu que sept hospitalisations signalées (certaines non vaccinées) et aucun décès.

S’il s’agissait de 2020, compte tenu des taux globaux d’hospitalisation et de mortalité, l’épidémie aurait probablement produit environ 100 hospitalisations et 10 décès.

L’épidémie de Provincetown a ensuite montré que les vaccins avaient fonctionné pour vaincre le coronavirus – pour le rendre plus semblable à la grippe.

“Nous devrions applaudir”, m’a dit Amesh Adalja du Johns Hopkins Center for Health Security. “L’épidémie de Provincetown, contrairement à ce que la presse a rapporté, était la preuve non pas de l’échec des vaccins mais de leur succès fracassant.”

En bref : faites attention aux hospitalisations et aux décès, pas seulement aux cas.

Il y a des inquiétudes concernant le « long Covid » – des effets persistants chez les personnes infectées, comme une fatigue écrasante. Pourtant, les experts disent que les symptômes graves à long terme après une infection à Covid-19 semblent être assez rares (bien que ce problème soit toujours à l’étude). Et, en tout cas, ces types de symptômes à long terme ne sont pas uniques au coronavirus ; ils arrivent, par exemple, avec la grippe saisonnière.

Bien que nous devions encore faire vacciner davantage de personnes, à un moment donné, nous devrons reconnaître que nous avons fait ce que nous pouvions. Ce n’est peut-être pas l’idéal, mais nous pouvons apprendre à vivre avec une version affaiblie par le vaccin de Covid-19 – espérons-le, pas trop différent de la façon dont nous avons longtemps fait face à la grippe.