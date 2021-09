in

09/08/2021 à 06h30 CEST

Après avoir représenté le FC Barcelone ce mardi lors de la présentation de la nouvelle saison de la Ligue Endesa lors d’un gala qui s’est déroulé à Madrid, Pierre Oriola a commenté avec SPORT l’actualité de l’équipe après avoir perdu la Ligue catalane et à quelques jours de la Super Coupe d’Endesa ce week-end

Sur le point de rentrer à Barcelone pour participer à l’entraînement ce mercredi, Le capitaine du Barça Pierre Oriola avancé qu’il sera de retour à Tenerife après le départ en raison d’un léger inconfort physique.

La Ligue catalane a été perdue en raison d’une blessure. Sera-t-il en Supercoupe ?

Oui oui. J’ai déjà la décharge et j’arriverai bien. Je suis déjà récupéré et je récupère mon rythme pour être à 100% et aider l’équipe.

Et Sanli pourrait-il être là aussi ?

Pour autant que je sache, il va sûrement essayer de se dépêcher. Il essaiera d’y arriver, mais les médecins auront le dernier mot.

Comment les défaite en finale de la Ligue catalane?

Nous avons fait beaucoup d’erreurs, Manresa a réalisé un match très difficile et nous ne savions pas comment l’équilibrer. Ils ont beaucoup élevé le niveau physique, ils nous ont fait beaucoup de dégâts sur le rebond offensif et ils ont gagné à juste titre. Nous sommes encore en pré-saison et nous devons apprendre de nos erreurs.

Pierre Oriola fait pleinement confiance à l’équipe

| JAVI FERRÁNDIZ

Mais … l’équipe est formée gagner la Supercoupe, non?

Évidemment! Que nous commencions n’excuse rien. Tous les titres sont importants, nous en avons déjà perdu un et maintenant nous avons une belle opportunité.

Il était plaisanter avec Hanga. Vous ont-ils dit qu’ils voulaient les battre ?

Nous n’avons pas parlé de basket. Je lui ai demandé comment va sa famille, comment ses filles se sont adaptées à l’école et à la vie à Madrid. Je lui souhaite le meilleur dans tous les matchs sauf contre le Barça, j’espère qu’il n’en marquera pas un seul ce jour-là (rires).

Oriola, à la présentation des Lligues Catalanes

| FCB

Et le samedi contre Valence Basket de Claver. Ils ont parlé ?

Non. Il y a quelques semaines, je lui ai souhaité bonne chance, mais nous ne parlons pas de ces demi-finales. Ce sera un adversaire difficile. Valence nous rend toujours les choses très difficiles et cette fois ce ne sera pas une exception.

La Ligue Endesa a été présentée. Il est impatient de titre ‘répétition’ avec le Barça?

Ils ont tout présenté. La Ligue ACB, qui est le grand prix final, mais aussi cette Super Coupe que je n’ai jamais gagnée et la Copa del Rey, dont j’ai trois et j’en aurais sûrement changé une pour une autre ligue. Espérons que nous y parviendrons dans de nombreux mois et que nous serons une équipe régulière.