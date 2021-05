“Nous devons appuyer sur l’accélérateur au maximum jusqu’à la fin”

10/05/2021 à 21:22 CEST

Sport.es

L’escorte de Joventut de Badalona Pau Ribas a déclaré avant de jouer ce mardi (18h30) sur le court TD Systems Baskonia, que l’équipe doit “pousser fort l’accélérateur jusqu’à la fin de la saison. “

Les verdinegros affrontent à Vitoria le premier des trois duels qui restent dans la ligue régulière, et ils seront mathématiquement Qualifiés pour les tours de qualification pour le titre s’ils gagnent à la Buesa Arena.

Ribas a affirmé avoir “confiance” pour y parvenir demain contre un rival qu’ils ont déjà gagné au premier tour (83-82), avec un panier sur la corne par Ferran Bassas. Les deux équipes se sont également rencontrées en quarts de finale de la Copa del Rey avec une victoire de Vitoria (96-87).

Opportunité contre Baskonia

L’ancien joueur baskoniste a déclaré que les Vitoriens vivaient “une période difficile” en raison de leur inactivité ces dernières semaines en raison des effets positifs du coronavirus. est apparu dans le modèle, et “nous devrons voir” comment cela se voit dans le jeu.

En tout cas, Ribas pense que son équipe “devrait continuer à faire son travail et terminer au mieux la ligue régulière. et avec les meilleurs sentiments pour arriver aux barrages avec l’envie de bien faire et d’essayer de surprendre quelqu’un “.

Ribas a reconnu que jouer à Vitoria “est toujours spécial” pour lui, puisque c’est dans la capitale basque qu’il a eu sa première expérience loin de Badalona.

Champion avec Baskonia

«C’était ma première expérience au haut niveau étant très jeune, j’ai remporté une Ligue et c’est une ville pour laquelle j’ai beaucoup d’affection.. J’ai toujours aimé y jouer avec le public, même si cette fois ce ne sera pas comme ça », a déclaré le joueur.

Après avoir surmonté deux blessures cette saison, Ribas dit qu’il se sent “bien et au rythme du match” à ce stade du cours, quand il a un rôle dans l’équipe qui va au-delà de la notation. «Quand je suis sur le terrain, j’essaie de faire bien jouer l’équipe et de les aider à toujours rester concentrées. et faites ce que l’entraîneur veut », a commenté le garde.

Le Joventut de Badalona ne pourra pas compter sur les blessés Xabi López-Arostegui, Demetrius Jackson et Arturs Zagars à Vitoria.

1010622