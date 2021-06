Nous devons assumer une part de responsabilité pour Bakou, selon Mercedes

Mike Elliott dit que Mercedes doit assumer une part de responsabilité pour l’erreur de Lewis Hamilton qui lui a coûté cher à Bakou.

Hamilton a eu une énorme opportunité de prendre en charge la lutte pour le titre en Azerbaïdjan lorsque Max Verstappen s’est retiré de la tête avec une défaillance soudaine de pneu.

L’incident a provoqué la suspension de la course, et lorsqu’elle a repris avec un départ arrêté à seulement deux tours de l’arrivée, le Britannique était en P2 et avait au moins 18 points dans le sac.

Il a brièvement semblé qu’il pouvait prendre les 25 lorsqu’il a dépassé Perez avant le virage 1, mais le désastre a frappé lorsqu’il a accidentellement appuyé sur un interrupteur, l’amenant à se verrouiller, à s’éteindre et à abandonner complètement les points.

Dans le débriefer sur la chaîne Youtube de Mercedes, Elliott a expliqué ce qui s’est passé plus en détail.

L’une des grandes choses qu’il [the switch] est-ce que cela déplace l’équilibre des freins, donc la proportion de l’énergie de freinage avant par rapport à l’énergie de freinage arrière aussi loin que possible vers l’avant et cela nous permet de mettre de la chaleur dans les freins avant et donc de chauffer dans les jantes et dans les pneus », a-t-il déclaré.

“Donc, Lewis avait fait tout ce qu’il fallait, il a amené la voiture sur la grille, il a désactivé les différents boutons et réglages dont il avait besoin pour éteindre, allumé ceux dont il avait besoin pour allumer, tout était prêt pour démarrer le course correctement.

“Il a fait un départ fantastique, il s’est levé aux côtés de Perez et comme lui et Perez étaient en quelque sorte en train de mélanger la position, Lewis a fait un écart et en train de faire un écart, il a juste cliqué sur le bouton magique et malheureusement il n’a pas eu l’impression de l’avoir fait. Donc, il n’avait absolument aucune conscience qu’il allait avoir un problème.

“Le point où il a ensuite freiné, qui était le point normal pour lui de freiner, il était dans la position où il a déplacé tout l’équilibre des freins vers l’avant, ce qui a fait passer toute la charge à travers les pneus avant et, par conséquent, ils se sont verrouillés à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus rien faire que d’aller loin.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Hamilton s’est excusé auprès de son équipe après la course, affirmant que commettre une telle erreur était une expérience « humiliante » pour lui.

Elliott pense cependant que l’équipe doit assumer elle-même une certaine responsabilité pour le commutateur étant dans une position où le pilote pourrait le frapper accidentellement.

“Je sais en parlant à Lewis hier que Lewis se sent en quelque sorte responsable de cela”, a-t-il ajouté.

« Mais la réalité est que Lewis fait si peu d’erreurs et c’est ce qui le distingue vraiment de certains des autres pilotes. C’est notre devoir d’essayer de lui donner une voiture où il lui est plus difficile de faire des erreurs.

“Nous devons prendre notre part de cela, voir comment nous pouvons améliorer cela et c’est quelque chose que nous mettrons en place pour la prochaine course.”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !