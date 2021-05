“Nous devons avoir plus de succès qu’à Villarreal”

05/05/2021 à 12:01 CEST

Lors d’une précédente conférence de presse du match de la Arsenal contre Villarreal, Mikel Arteta assurés qu’ils doivent avoir plus de succès que leurs rivaux dans ces demi-finales de Ligue Europa, après avoir perdu le match aller contre l’équipe jaune par 2-1.

«Je ne sais pas comment ils préparent le match. Au match aller, nous avons eu une idée et le jeu a été conditionné très rapidement de différentes manières. Un but à la minute 4, un autre but sur coups de pied arrêtés, 40 minutes avec un homme en moins. Nous avons une idée de ce qu’ils vont essayer de faire et ce que nous devons faire pour réussir », a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse.

Sur la possibilité de disputer sa troisième finale en tant qu’entraîneur et de pouvoir qualifier l’équipe pour la Ligue des champions la saison prochaine, Arteta a plaidé pour “prendre le risque” puisque celui-ci “n’apparaît pas tous les jours”.

De nombreux joueurs d’Arsenal sont sur la rampe de départ. “Il est vrai que pour certains joueurs, cela pourrait être leur dernière saison pour différentes raisons. Je peux voir à quel point cela signifie pour eux. “, a assuré Arteta, qui est sûr qu’il va gagner “aide toujours pour l’avenir”.

A propos des fans, Arteta pense que “Ils doivent pouvoir s’exprimer, ils ont le droit de le faire. Nous allons essayer de préparer le match de la meilleure façon possible. Je sais que le seul but des fans est de défendre le club et ils veulent le meilleur. pour l’équipe.”, un point.

La situation de Pierre-Emerick Aubameyang Il a soulevé des critiques de la part de joueurs comme Jamie Carragher ou Neville. «Ils sont à tout moment libres de commenter. Mon travail et ma responsabilité sont de protéger nos joueurs et d’en tirer le meilleur parti. Parfois, ils peuvent commenter sans connaître tous les détails “, a déclaré l’entraîneur d’Arsenal. Concernant la dernière performance de l’attaquant gabonais, il estime qu ‘”il a bien joué et s’est senti beaucoup mieux que les jours précédents. Marquer un but est très important pour lui”, a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, la substitution de Cédric Soares il a également fait l’objet de questions lors de la conférence de presse. “Cela a été un peu malheureux parce qu’il a joué de bons matchs en tant qu’arrière droit. Il en a joué en tant qu’arrière gauche, mais il est vrai que Calum Chambers est arrivé et a très bien fait”, a-t-il déclaré à propos du footballeur portugais.

Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles l’homme d’affaires Daniel Ek veut acheter le club, a-t-il assuré que “nous devons essayer de nous éloigner de toutes les rumeurs et de tout ce qui se passe dans le club. La meilleure façon d’aider le club est de gagner des matchs de football et de redevenir compétitif”, a-t-il déclaré. .

L’entraîneur basque a une nouvelle fois assuré qu’il restait en contact avec le Famille Kroenke, propriétaire du club anglais. “Ils nous ont contactés de manière vraiment convaincante, comme je l’ai dit la semaine dernière”, a-t-il expliqué, assurant qu’il s’entretenait assez souvent avec les propriétaires.

Enfin, il a regretté l’absence du public dans les tribunes ce jeudi. “Ce serait formidable s’il y avait un public, nous en avons besoin. Les joueurs se sentent derrière eux pour les soutenir., parce que je pense que c’est la 10e fois que le club joue une demi-finale européenne, c’est donc un grand moment pour nous. J’espère que nous pourrons les rapprocher de ce que nous avons déjà eu ces derniers mois », a conclu Arteta.