Nous devons capitaliser sur le départ en arrière de Verstappen · .

Lewis Hamilton a déclaré que Mercedes devait tirer le meilleur parti de l’opportunité offerte par la pénalité de grille de Max Verstappen lors du Grand Prix de Russie de ce week-end.

Le pilote Red Bull prendra le départ de la course de dimanche depuis le fond de la grille après avoir installé un nouveau groupe motopropulseur sur sa voiture, ce qui signifie qu’il a dépassé le nombre maximum de pièces qu’il est autorisé à utiliser.

Hamilton, qui se situe à cinq points de Verstappen en tête du classement du championnat, a déclaré que le développement « ne change rien pour nous », mais a admis que cela lui avait donné une opportunité précieuse.

« Nous devons juste faire notre truc et nous concentrer », a-t-il déclaré. « C’est une année difficile, je pense, pour tous ceux qui ont de la fiabilité. C’est vraiment dommage pour lui.

« Mais nous devons essayer de capitaliser là-dessus, obtenir un résultat maximum. Un une-deux serait spectaculaire pour nous en tant qu’équipe.

Mercedes a dirigé les deux séances d’essais de vendredi à Sotchi Autodrom. Hamilton, qui a suivi son coéquipier Valtteri Bottas lors des deux séances, a révélé que la paire utilisait différentes configurations sur leur voiture.

Il a dit qu’il était encouragé par leur journée de travail. « Il semble que nous ayons commencé du bon pied », a-t-il déclaré. « Nous essayons toujours de progresser.

« Le premier run de la première séance a été le meilleur. Nous avons migré et ajusté depuis et ça n’a pas été aussi bon que celui-là car vous commencez à pousser de plus en plus, je suppose.

« Mais généralement une bonne séance en termes de rythme. Nous avons du travail [to do] probablement sur le long terme.

La prévision de fortes pluies demain pourrait compliquer la décision finale de réglage, a ajouté Hamilton.

« Demain, il va pleuvoir beaucoup, a-t-on entendu. Ce sera une grosse journée pluvieuse demain. Ce sera intéressant de voir ce que nous faisons en termes de réglages pour cela, sachant que le dimanche est potentiellement sec.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Russie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Russie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :