Nous devons combattre idéologiquement les campagnes diaboliques du BJP, RSS : Sonia Gandhi exhorte les travailleurs du Congrès

Sonia Gandhi a également demandé aux dirigeants du parti de former les travailleurs à affronter l’assaut incessant des campagnes de désinformation malveillantes à la demande du BJP et du RSS.

La présidente du Congrès, Sonia Gandhi, a envoyé aujourd’hui un message sévère aux travailleurs du parti avant les prochains scrutins dans cinq États. Sonia Gandhi a fait ces remarques alors qu’elle présidait une réunion des principaux dirigeants du parti pour élaborer une stratégie pour les élections législatives dans cinq États au début de l’année prochaine. Elle a déclaré que le renforcement des organisations devrait être la priorité absolue pour tout le monde.

« Je voudrais souligner à nouveau le besoin primordial de discipline et d’unité. Ce qui devrait compter pour chacun d’entre nous, c’est ce renforcement de l’organisation. Cela doit l’emporter sur les ambitions personnelles. C’est là que réside à la fois la réussite collective et individuelle », a déclaré le président du Congrès.

Ses remarques peuvent être vues en référence aux dissensions exprimées par les dirigeants du G-23 et aux divisions internes apparaissant au sein du parti au Pendjab, au Chhattisgarh et au Karnataka. L’ancien président du parti Rahul Gandhi a également assisté à la réunion des secrétaires généraux du parti, des responsables et des présidents du Congrès du Pradesh au siège de l’AICC ici.

Sonia Gandhi a également observé que le message du parti ne parvient pas à la base car il y a un manque de clarté.

« L’AICC publie presque tous les jours des déclarations importantes et détaillées sur les problèmes auxquels la nation est confrontée. Mais c’est mon expérience qu’ils ne s’infiltrent pas jusqu’à nos cadres de base au niveau du bloc et du district. Il y a des questions politiques sur lesquelles je trouve un manque de clarté et de cohésion même parmi nos dirigeants au niveau de l’État », a-t-elle déclaré.

Elle a également attaqué le gouvernement Modi, affirmant qu’il cherchait à éroder les institutions du pays pour échapper à la responsabilité et saper les valeurs fondamentales de notre constitution.

« Nous devons redoubler de lutte pour ceux qui sont victimes des pires excès de ce gouvernement : nos agriculteurs et ouvriers agricoles, nos jeunes qui luttent pour l’emploi et les opportunités, les petites et moyennes entreprises, nos frères, nos sœurs avec un accent particulier sur les plus démunis, » elle a dit.

Sonia Gandhi a également demandé aux dirigeants du parti de former les travailleurs à affronter l’assaut incessant des campagnes de désinformation malveillantes à la demande du BJP et du RSS. Elle a exhorté les travailleurs du parti à se battre pour exposer les mensonges du BJP/RSS.

« Nous devons combattre idéologiquement les campagnes diaboliques du BJP/RSS. Nous devons le faire avec conviction et exposer leurs mensonges devant le peuple si nous voulons gagner cette bataille », a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré que le programme national d’inscription des membres du Congrès commencera le 1er novembre et se poursuivra jusqu’au 31 mars de l’année prochaine.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.