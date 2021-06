“Nous devons continuer à apprendre et à travailler”

Lzzy Hale et Joe Hottinger de TEMPÊTE D’HALALE a joué un set acoustique de deux chansons le 6 juin dans le cadre du concert mondial “Gibson Live : Une célébration des artistes au profit de Gibson Gives” à l’occasion de l’ouverture du Garage Gibson. Vous pouvez maintenant les voir jouer “Amen” et “Le silence” au dessous […] More