“Nous devons égaler l’intensité de l’Inter en Super Coupe”

Daniel Shiraishi est arrivé au Barça en 2018 après avoir taillé un magnifique record à Movistar Inter et il est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe lors de sa dernière saison de contrat.

Ce jeudi, il affrontera son ancienne équipe en Super Coupe à Madrid (20.00 heures) avec un air de «vendetta» après l’épreuve du 6-1 lors de la récente finale de la Coupe d’Espagne.

Comment est l’équipe?

Je le vois bien. En dehors de la finale, nous avons eu une bonne Coupe d’Espagne et en championnat, nous avons fait une belle course. Pour une défaite ou deux, nous ne pouvons pas tout gâcher. Cette semaine, l’équipe s’entraîne très dur et nous allons bien arriver à jeudi.

Et sur le plan mental?

Eh bien, bout à bout. Dans mon cas, j’essaie toujours d’apprendre des défaites. Bien que le match n’ait pas été aussi mauvais que pour ce résultat, il est vrai que le 6-1 a été difficile. Nous devons tout faire et nous allons surmonter cette situation.

Dans les derniers matchs, il semble qu’ils aient perdu de la fraîcheur …Le 6-1 nous a également affecté sur le plan mental. Ensuite, nous avons battu Córdoba et perdu le derby contre Industrias, où tout peut arriver dans ces matchs. Maintenant, avec l’arrêt des équipes, nous avons pris l’air dont nous avions besoin pour aller au maximum et nous apporter la Super Coupe.

Y a-t-il une envie de «vengeance» avec l’Inter dans le vestiaire?

Je ne parlerais pas de rematchs, mais nous ne pouvons pas perdre deux finales de suite contre la même équipe. Nous devons penser que nous devons tout laisser sur la piste. Nous avons une super équipe et nous allons nous vider.

Quelle est l’importance de la perte de Sergio Lozano?

Regardez, les grands joueurs manquent toujours. Et dans son cas encore plus, car il est notre capitaine. C’est une machine et ce qu’elle fait sur la piste est brutal. C’est notre cœur, comme Pola l’était quand j’étais à l’Inter et il a également été blessé pendant longtemps. Ce qui se passe, c’est que cette saison, nous ne pourrons pas en avoir plus et nous ne gagnerons personne si nous commençons par des excuses. Nous avons une équipe plus qu’assez pour se battre pour les objectifs.

Daniel, en Ligue des champions contre l’ACCS

Sera-ce essentiel de contrôler le rythme?

L’Inter sait comment nous jouons. Nous sommes une équipe expérimentée et plus que de contrôler les jeux. Ils fonctionnent tout le temps et nous devons égaler cela. Ils vont vite dans chaque action, ils mettent beaucoup d’intensité et on ne peut pas se perdre une seconde. Si nous égalons cette intensité, je fais beaucoup confiance à mon équipe.

Sont-ils capables de se battre pour les trois titres manquants (la Super Coupe, la Ligue des champions et la Ligue)?

Oui biensur. Pour cela, nous nous entraînons tous les jours. Si nous pouvons améliorer cette question d’intensité qui nous a parfois échoué, je pense que nous avons tout pour lutter pour ces trois titres. Les gagner est autre chose, mais il faut être en finale.

A 35 ans, termine une belle campagne. Comment vas-tu?

Très bien. L’âge est un nombre. Chaque année, il y a ce doute, mais je ne l’ai pas. J’ai beaucoup confiance en moi, je n’ai pas eu de blessures et je suis bien sur ma tête et physiquement. Il y a plus de gens qui peuvent penser qu’avec 35 ans je ne pourrai plus le faire. Je vais très bien, dans mon meilleur moment depuis mon arrivée au Barça. Chaque année, je dois prendre soin de moi de plus en plus et puis, eh bien, nous verrons ce qui se passe.

Daniel, assurance-vie en attaque et défense

Son contrat avec le Barça expire en juin. Voulez-vous continuer?

Oui j’adorerais. Le Barça est plus qu’un club où tous les joueurs veulent être. De plus, pour moi, il a toujours été important de rester dans les équipes et plus ici, bien sûr.

Le voyez-vous possible?

Voyons voir, ce n’est pas un sujet facile. Je veux continuer, mais il y a deux parties ici et il faut en parler et s’entendre. J’espère … mais pour l’instant je ne peux pas vous en dire plus.

Le public revient aux Palaos

Près de 14 mois plus tard, Les supporters du Barça seront de retour au Palau ce dimanche lors de la visite en championnat du leader Levante UD à 17h00.. La dernière fois que l’équipe d’Andreu Plaza a joué avec le public local remonte au 26 février 2020 lors du match amical contre les Corinthians de Matheus et trois jours auparavant lors d’un match de championnat contre Córdoba Patrimonio (6-2).

Le club a annoncé que la capacité sera limitée à 1000 spectateurs et, comme toujours, les partenaires bénéficieront d’un traitement préférentiel. En fait, cette fois, ils auront une entrée gratuite par carte; En d’autres termes, il est temps de se dépêcher puisque seuls les 1 000 premiers pourront assister aux Palaos dimanche.