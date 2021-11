11/03/2021 à 19:15 CET

Cristiano Ronaldo s’accroche à Manchester United, et bien qu’il n’ait pas ses meilleurs chiffres ou sa meilleure performance, il semble être le seul à « tirer la voiture » sur le bateau de Manchester United. Ce n’est pas pour moins, puisque sans les buts portugais en Ligue des champions, l’équipe anglaise serait en dernière position dans votre classement de groupe. Au cours de la journée du mardi 2 novembre dernier, ce fait a pu être confirmé à nouveau, puisque ‘CR7’ a marqué les deux buts en la cravate de la vôtre contre l’Atalante.

Avec son doublé face à Bergame dans la plus haute compétition européenne, le Portugais ajoute cinq buts en quatre matchs, quelques bons records et qui permettent au « diable rouge » d’être en première position de son groupe en Ligue des champions. Précisément Cristiano Ronaldo il était aussi en charge de parler à ‘BT Sport’ dans l’après-match, où il a déclaré que « nous devons encore nous améliorer, mais cela prendra du temps« .

Concernant le match, les Portugais l’ont analysé en déclarant que « c’était un match difficile, mais nous n’avons jamais abandonné. C’est un bon résultat pour nous et je suis très heureux. On savait qu’Atalanta mettrait beaucoup de pression, ils ont un entraîneur fantastique. Quand je jouais pour la Juventus, c’était toujours difficile de les affronter. On a eu un peu de chance au final mais c’est le football. Nous devons encore nous améliorer, nous avons différents acteurs, différents systèmes, nous devons nous adapter les uns aux autres, mais cela prendra du temps. Nous avons le temps de nous améliorer et d’être meilleurs & rdquor;, a condamné le Portugais.