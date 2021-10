« Nous devons être heureux car nous avons joué un match très solide »

22/10/2021 à 23:48 CEST

Saras Jasikevicius était heureuse pour l’affichage de leurs joueurs contre le Zenit (84-58) dans un duel que l’équipe a rompu au deuxième quart-temps avec un spectaculaire Nikola Mirotic, qui a terminé le match avec 20 points et un PIR de 28 en seulement 15 minutes de jeu.

Il a souligné la contribution de Sertac Sanli que les blessures ne lui permettent pas de prendre le rythme. « Sertac n’a pas de chance. Il a de la patience, même si pour le moment il n’a pas pu montrer grand-chose. Nous devons aller plus loin et il n’y a pas le temps de célébrer. Nous allons sur l’une des pistes les plus difficiles de l’ACB & mldr;

Concernant le match, il a dit que « Au premier quart, nous nous sommes bien passés, mais nous avons échoué dans le rebond défensif, en coup franc & mldr; et cela change le quart. Les gens qui sortent du banc ont donné un peu plus de rythme et c’est une de ces nuits où les choses que nous avons préparées sortent. »

Le Palau rugit à nouveau

L’entraîneur du Barça espère que les rivaux souffriront lors de leur visite aux Palaos comme ils l’ont fait contre le Zenit. « En théorie, il est difficile de gagner aux Palaos, mais nous ne savons pas. Ceux qui viennent savent que ce sera difficile mais nous devons jouer.. Au niveau de la concentration nous étions tous très bons, contribuant à des choses. Nous devrions être heureux. Dans les 48 heures, une nouvelle guerre et très difficile car nous devons beaucoup voyager », évoquant le match contre Unicaja.

Interrogé sur la contribution de Laprovittola, il a dit que « Nico est argentin, un combattant, ce personnage, il a été intégré dès le premier instant. Il est clair que s’il va défendre, il jouera beaucoup ici. Il est arrivé sans savoir ce qu’il y a ici, et chaque jour ça grandit, regarder des vidéos pour savoir comment tirer parti de la performance de son jeu, et il réagit », a-t-il déclaré..

Pour le Lituanien, le Barça vainqueur de l’Euroligue 2010 « C’était une équipe avec beaucoup de caractère avec Ricky, Navarro, Mickeal & mldr; ils avaient du talent et du caractère. Avec Xavi, il dominait les rivaux. Ce n’est pas si facile de gagner chaque année mais ils ont fait un basket très intelligent et très beau & rdquor;, a-t-il conclu.