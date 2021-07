“Nous devons être plus cohérents et ne pas avoir ces hauts et ces bas”

Le joueur américain Draymond vert constaté, après la défaite de son équipe contre La France (83-76) à ses débuts en Tokyo 2020, qu’ils doivent être “plus réguliers” et ne pas avoir “les hauts et les bas” qui ont permis à l’équipe de France de regagner du terrain et de gagner la partie.

“Nous devons être plus cohérents pendant le match et ne pas avoir ces hauts et ces bas dans lesquels ils sont revenus, nous avons récupéré la différence et puis ils sont revenus à nouveau. Évidemment, le basket-ball est un jeu de séquences, mais c’est quelque chose que nous ne pouvons pas permettre”, a déclaré le joueur de l’équipe américaine.

États Unis n’a pas perdu un match des Jeux olympiques depuis Athènes 2004, quand il est tombé en demi-finale contre Argentine, finalement champion olympique, mais Vert il essaya de chercher les éléments positifs de la défaite.

“Je pense qu’à travers des séquences, nous avons montré que nous pouvons déplacer le ballon et obtenir de bons tirs. Et à certains moments du match, nous avons montré que nous pouvons défendre ensemble”, a-t-il ajouté.