Nous devons extraire le maximum de la voiture pour marquer des points · .

Selon Esteban Ocon, le Grand Prix de Bahreïn a montré qu’Alpine devait tirer le maximum de sa voiture pour avoir une chance de marquer des points.

L’équipe qui a terminé l’année cinquième du championnat l’année dernière avec Renault a quitté la première course de la saison de F1 2021 sans point.

Ocon s’est qualifié 16e à Sakhir, après avoir été l’un des quatre pilotes désavantagés par des drapeaux jaunes à la fin de la Q1. Réfléchissant à l’endroit où il avait perdu des points en course, Ocon a déclaré que la position de départ avait été essentielle.

«Si nous partions plus loin sur la route, je pense que nous allions certainement nous battre pour des points», a-t-il déclaré. «Je me suis battu avec l’Aston Martin de Vettel, et Lance [Stroll] terminé dans les points, et je pense que nous nous battions avec ces voitures. De toute évidence, ce qui nous a fait mal, c’est la position de départ.

«Je pense que si nous partions, je ne sais pas, dans le top 10, alors bien sûr, vous êtes déjà dans les points. Mais 11e ou 12e, il y aurait eu une chance pour nous d’entrer dans les points.

Il a déclaré que le milieu de terrain était si serré que l’équipe ne pouvait se permettre de laisser son potentiel inexploité.

«Il est clair que nous n’avons aucune marge. Nous devons extraire le maximum de la voiture pour pouvoir le faire.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«Nous avons des moyens clairs de voir où nous manquons un peu de performance ou où nous avons un domaine à améliorer. Nous savons où c’est. C’est à nous de trouver ça et de trouver plus de rythme pour la prochaine épreuve, ça nous donne un peu plus de marge.

Bien que de nombreux composants de voiture pour 2021 soient les mêmes que l’année dernière, il y a eu des changements clés – y compris des réductions spectaculaires de l’appui – qu’Alpine était toujours en train de maîtriser, a déclaré Ocon.

«La nouvelle règle a changé beaucoup de choses», explique-t-il. «Tout le monde dit que c’est une année que nous gardons les mêmes règles, c’est un report de l’année dernière. Ce n’est pas la réalité.

«En fait, la plupart des voitures sont neuves pour tout le monde, je pense que pour nous, c’est sûr, parce que nous savons ce que nous avons sur la voiture.»

Cependant, Ocon pense que l’équipe sait ce qu’elle doit faire pour regagner le terrain perdu.

«Tout le monde a perdu beaucoup d’adhérence et d’appui et tout le monde essaie de le remettre sur la voiture. Alors bien sûr, pour le moment où nous avons ces nouvelles règles, tout le monde est plus lent [and] nous le sommes aussi, par rapport à la voiture que nous avions l’année dernière.

«Nous savons donc où trouver le temps et nous savons où récupérer ce temps au tour. Mais ce n’est pas la partie de repérer où c’est, [that’s] terminé. Maintenant, nous devons le faire.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: