“Nous devons faire ce que la composition nous demande”

ESTNN a eu l’occasion de parler au premier ADC Chen “GALA” Wei du RNG après avoir perdu le premier match du tournoi

Personne n’est invaincu au MSI 2021! Les représentants de la LPL, Royal Never Give Up, ont eu un spectacle fantastique dans le tournoi jusqu’à présent, mais ont abandonné un match contre le PSG.Talon, qui a ensuite battu des joueurs comme les MAD Lions et fait un solide prétendant aux éliminatoires du MSI. GALA a été phénoménal au MSI avec plusieurs efforts à son actif et il cherche à tout gagner.

Un peu d’une journée moyenne aujourd’hui, GALA. Que pensez-vous des performances de RNG aujourd’hui?

Tout ce que je voulais dire, c’est que nous n’avons pas bien performé aujourd’hui.

Comme vous l’avez mentionné, RNG était jusqu’ici invaincu dans le MSI jusqu’à aujourd’hui. Mais de nombreuses équipes de haut niveau ont du mal à s’adapter à la méta actuelle. Pensez-vous que votre équipe s’est adaptée à la méta plus tôt que les autres équipes et est-ce l’une des raisons pour lesquelles vous vous débrouillez si bien dans le MSI?

Je pense que chaque équipe est toujours en train de déterminer ce qui est le mieux pour la méta actuelle. Peut-être après le Rumble Stage, la compréhension de chaque équipe [will] être le même.

Cela m’amène à ma prochaine question. Dans beaucoup de ces matchs du Rumble Stage, RNG a été très proche d’être vaincu. La plupart de ces matchs ont spécifiquement ciblé la voie du bas pour ralentir la transition de RNG vers la fin du match. Avez-vous pensé à cela avant de rejoindre MSI?

Pas vraiment. Je voulais dire que nous jouons principalement autour des brouillons que nous avons. Nous devons donc faire ce que la composition nous demande de faire.

Droite. Pour en revenir à la LPL, RNG présentait en quelque sorte beaucoup de puissance dans les ébauches de fin de partie et ils n’étaient pas si agressifs en début de partie. Mais en venant au MSI, l’équipe a été très agressive avec ses combats en phase de groupes. Que pensez-vous du mélange global de styles de jeu que RNG a présenté si far?

Au début du match, je pense que oui, nous jouons de manière assez agressive, comme vous l’avez mentionné. Pour le milieu de partie, nous accorderons plus d’attention aux hérauts, aux objectifs sur la carte et essayerons d’avoir moins de combats en équipe.

RNG a une grande histoire dans l’e-sport League of Legends, en particulier avec Uzi à la tête de l’équipe dans les tournois internationaux. Vous avez brillamment rempli sa place comme en témoignent vos performances à la fois en LPL et MSI jusqu’à présent. Que pensez-vous personnellement de votre performance au sein de l’équipe RNG?

C’était juste décent, je dirai. Je ferai de mon mieux pour jouer dans ce MSI!

Je vois. Donc un petit hoquet aujourd’hui, mais je suis sûr que vous serez l’une des meilleures équipes du MSI cette année. Si vous deviez choisir un adversaire pour vous-même lors de la finale du MSI, qui choisiriez-vous?

Je vais aller avec DAMWON KIA.

Ce serait un match à regarder! Un dernier mot pour les fans?

Merci pour le soutien et nous aurons un très bon aperçu des matchs que nous avons eu et essayerons de gagner les matchs à venir.