28/06/2021 à 19:35 CEST

Le sélectionneur belge, Roberto Martinez, ont célébré leur victoire de longue haleine contre le Portugal, mais ont reconnu que les Diables rouges devaient améliorer leur jeu pour affronter l’Italie en quarts de finale vendredi.

“Nous avons la qualité pour faire mieux. Nous devons nous améliorer et nous commençons aujourd’hui“, a déclaré Martinez, qui tout en reconnaissant que le groupe a du talent pour plus, a salué la capacité de son équipe à rivaliser lorsque cela est nécessaire.

L’entraîneur espagnol s’est dit satisfait de sa maîtrise du jeu lors des 60 premières minutes face au Portugal, qui est “probablement la meilleure équipe à savoir gagner”.

“Je suis très heureux de la compréhension de ce que nous essayons de faire tactiquement. Hier, nous avons coulé dans les 15 dernières minutes du match, mais vous pouvez comprendre pourquoi : quand vous avez le Portugal avec autant de joueurs offensifs, il est difficile d’avoir de la profondeur , a-t-il résumé.

Martinez a expliqué que “dans la dernière demi-heure” la Belgique a dû “faire face à beaucoup de choses” et a dit qu’il “aimait” la façon dont les Diables rouges ont su s’adapter aux circonstances”, a-t-il déclaré.

“Hier, le défi était : ‘peut-on gagner le champion d’Europe, le champion de la Ligue des Nations ?’ Et nous l’avons fait. Bien sûr, il y a des choses que nous pouvons améliorer, et nous le ferons et nous serons meilleurs. Mais la performance que nous avons eue hier montre bien plus le talent que cette équipe a, et cela est nécessaire pour battre n’importe quelle grande équipe dans ce tournoi », a-t-il résumé.

“Ce qui est important, c’est d’avoir un esprit d’équipe incroyable et de souffrir” et “d’utiliser d’autres armes, qui ne sont pas seulement le talent que l’on peut avoir”, a ajouté Martinez.

Le sélectionneur belge, qui affrontera l’Italie en quarts de finale à Munich vendredi, a assuré que Contre l’équipe transalpine “ce sera différent” que contre les Portugais.

“Dès la première minute, ils vont attaquer, ils vont être très dynamiques et bien structurés”, a déclaré Martinez à propos de l’équipe de Roberto Mancini, invaincue depuis 31 matchs, a-t-il souligné.

“Nous sommes une équipe qui défend avec le ballon et peut-être qu’hier nous n’avons pas fait grand-chose” mais “les victoires dans les grands tournois ont souvent souffert (…).