“Nous devons nous battre pour chaque balle … pour chaque pouce”

03/05/2021 à 19:41 CEST

Le FC Barcelone affronte ce mardi à 21h00 au Palau (DAZN) le match le plus important des cinq dernières années. S’ils battent le Zenit, ils reviendront au Final Four de l’Euroligue sept ans plus tard; s’il tombe, le ticket sera pour une boîte russe qui infligerait un énorme coup de couteau au projet sportif du Barça.

Sarunas Jasikevicius prévient depuis deux mois que le niveau d’intensité et de jeu de l’équipe a subi un ralentissement depuis qu’il s’est émerveillé en début d’année et a conquis la Coupe du Roi avec autorité après avoir battu le Real Madrid à domicile.

“Le cinquième match est maintenant temps de tout laisser sur le terrain. Nous avons également appris quelque chose de ce que nous n’avons pas fait (dans cette série) et les joueurs sont conscients que nous devons jouer plus fort, avec plus de discipline et avec des idées très claires, ce que nous ne faisons pas “, a déclaré le Lituanien. dans le précédent.

“Il ne reste qu’un match et nous travaillons depuis huit mois pour pouvoir le jouer sur notre terrain et essayer de faire du bon basket.” Nous n’avons pas encore joué de très bons jeux complets et j’espère que les choses se passent bien pour nous », a poursuivi l’entraîneur du Barça.

Pour attaquer une défense aussi intense et dure que celle du Zenit, Saras explique qu’il faut savoir “où et comment l’attaquer. Après ces quatre matchs, nous savons déjà où ils risquent et où ils ne sont pas. Il faut avant tout se battre pour chaque balle … pour chaque centimètre et c’est de cela dont nous parlons ».

Ce chapitre d’intensité fera la différence. “Si dans un jeu (le quatrième) l’adversaire prend 14 rebonds de plus que vous, cela signifie que vous n’avez pas combattu au maximum et c’est la première chose à faire. Nous devons continuer notre défense, qui doit être encore meilleure. Et en attaque, surtout finir les jeux, aller au panier, être dur et ne pas s’attendre à des fautes, car les fautes ne sont pas sifflées dans les barrages », a-t-il déclaré.

Le Barça a besoin de sa meilleure version contre le Zenit

| JAVI FERRÁNDIZ

Un autre détail important sera le succès, surtout dans les matchs comme même les quatre dans ce match nul. “Nous avons un très faible pourcentage de tirs de deux et nous tirons quelques triplets. Nous devons améliorer ces aspects et Je répète, joue encore plus en défense “, a ajouté Jasikevicius.

Hanga demande également plus d’intensité

De son côté, Adam Hanga s’est exprimé dans une ligne très similaire. “Cela peut être un peu ennuyeux, car nous disons toujours les mêmes phrases, mais c’est une autre finale. C’est le cinquième match et il n’y a pas de place pour les surprises. Nous savons déjà comment il faut jouer pour gagner”, a déclaré le Hongrois. .

“Évidemment, dans le quatrième match, ils nous ont dominés. Nous avons vu la vidéo et nous avons analysé ce que nous devons faire pour gagner. C’est très clair. Nous devons être beaucoup plus physiques, respecter les détails comme demandé par le ‘coach’ et tout laisser sur le terrain. quelque chose que nous devons savoir, car nous sommes à trois victoires du titre en Euroligue, ce qui est le plus important », a-t-il déclaré. le ‘joker’ azulgrana.

Le polyvalent Adam Hanga, défendu par Kevin Pangos

“Zenit défend très bien et ils savent très bien comment nous arrêter. La clé sera derrière. Si nous défendons bien, nous aurons plus d’occasions d’attaquer, de courir un peu plus. Les quatre matchs ont été décidés par très peu de points, donc chaque détail et chaque balle seront importants », a ajouté un optimiste Hanga.

Enfin, les Magyars ont également insisté pour travailler sous les cerceaux. “Jusqu’à présent, toutes les parties ont été décidées par le sujet du rebond. Lorsque nous rebondissons, nous pouvons courir et obtenir des paniers faciles, ce qui dans un jeu comme celui-ci est vital et peut tout changer », a conclu l’ex-Baskonista.