« Nous devons nous concentrer sur la Ligue des champions et gagner un match qui peut être clé »

11/01/2021 à 15h00 CET

L’entraîneur de Villareal, Unai Emery, a préconisé lundi, face à la crise des résultats que traverse son équipe, de se concentrer sur la Ligue des champions et de battre les Young Boys mardi dans un match qui, selon lui, pourrait être clé dans la résolution de le groupe.

« Le premier sentiment que cela me donne Fernando Roig c’est la tranquillité, toujours par réflexion et avec une large vue. Et en tant qu’entraîneur, l’idée est de faire en sorte que les mauvaises séquences soient courtes et les bonnes longues, donc nous cherchons à couper cette mauvaise séquence maintenant », a-t-il déclaré aux médias. Émeri.

Par ailleurs, l’entraîneur de Villarreal a souligné qu’ils devraient séparer les compétitions et se concentrer sur la Ligue des champions, une compétition dans laquelle ils ont disputé de « bons matchs » et dans laquelle une deuxième victoire contre les Young Boys serait cruciale.

« Si nous gagnons demain, nous serons deuxièmes et nous pourrions être premiers, ce à quoi s’ajoute la possibilité de vaincre les Young Boys », a-t-il déclaré. Émeri, qui a commenté qu’ils n’avaient pas eu le temps de se reposer et de se préparer pour le match après avoir perdu contre Valence samedi.

« Maintenant, nous nous concentrons sur ce match et nous devons essayer de ne pas avoir d’erreurs comme nous en avons et avec cela pour pouvoir briser la mauvaise dynamique dans laquelle nous sommes dans la Ligue. Nous espérons être bien, être à l’aise sur le terrain et d’être en mesure d’offrir le meilleur niveau », a-t-il déclaré Émeri.

L’entraîneur de Villarreal a rappelé que la saison dernière ils avaient eu des « mauvais moments » mais qu’ils s’étaient bien terminés, il entend donc se concentrer sur la route. « Nous avons déjà parlé du mal à Valence et de cette défaite, maintenant nous nous concentrons sur le plaisir », a-t-il ajouté.

« Nous avons une longue histoire, je pense que le club, l’équipe et ce staff technique aussi, nous sommes soucieux de résoudre ce moment, et nous le faisons avec enthousiasme et avec la volonté de bien faire les choses », a-t-il poursuivi dans son discours.

Emery estime qu’ils ont besoin de temps pour que l’équipe s’installe dans les deux compétitions, car il a assuré que ce n’est pas facile de le faire comme cela a été vu, à son avis, dans d’autres équipes et d’autres techniciens.

« C’est ce que je veux changer, c’est le défi. Nous voulons renverser la vapeur et je pense que nous sommes à l’heure. Je suis optimiste d’après mon expérience et de ce que je vois dans l’équipe et chez les joueurs. Nous devons savoir comment jouer aux jeux. pendant la semaine et être toujours compétitif », a-t-il soutenu Émeri.

Del Young Boys a souligné qu’il est « un grand rival, avec un grand entraîneur » qui est capable de « gagner et de rivaliser avec tout le monde ».

« Contre nous, ils nous ont fait souffrir, ils ont su changer le système, et ils ont des joueurs de qualité et très rapides, arrivant par derrière et par les ailes, donc ils vont nous demander beaucoup. S’ils nous battent, ils nous dépassent , afin que nous sachions que nous devons jouer un match complet pour gagner. » mentionné.

Pour Émeri, qui ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant d’un intérêt présumé de l’anglais Newcastle à reprendre leurs services, la clé du rétablissement est que l’équipe doit se sentir forte dans son stade. « C’est notre maison, notre temple et l’endroit où nous devons tous nous réunir au mieux », a-t-il conclu.