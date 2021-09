“Nous devons nous justifier et frapper la table”

09/10/2021 à 13:46 CEST

L’entraîneur de Gérone, Míchel Sánchez, a déclaré ce vendredi qu'”après deux défaites, il est temps de revendiquer la responsabilité. Il est temps de frapper la table et ce doit être ce dimanche à Malaga. Le mot n’est pas ‘patience’. Il doit être ‘ exigence'”.

L’entraîneur rojiblanco a souligné que Gérone “veut être une équipe au sommet” et veut rêver de “se battre pour de grandes choses”, et a insisté sur le fait que pour l’instant “cela ne vaut pas ce que vous faites. Vous devez être beaucoup plus compétitif et efficace, et vous devez l’être désormais. »

« L’équipe va aller plus loin car elle marche bien sur la voie de la performance, mais pas sur la route des résultats, et c’est aussi important. Et pour s’enthousiasmer il faut se réaffirmer avec les résultats. En route vers étant le meilleur Gérone qui soit pour gagner, être au top le plus rapidement possible “, a-t-il ajouté Michel, convaincu et ambitieux.

En ce sens, l’entraîneur madrilène a affirmé que, malgré le fait que la seconde mi-temps des matches contre Ponferradina et le Sporting “se soit très rapprochée” du match qu’il souhaite, “ça ne vaut pas 45 bons par match” et a revendiqué “de l’agressivité “.

En outre, Michel Il a ajouté qu’avec le retour de Borja García Il a clôturé “une équipe fantastique” et a fait valoir que le ’24’ “peut déjà aider” et que “ce sera très important. Il perd peu le ballon et a le talent de compléter avec une passe et un but dans la dernière”. troisième”, même s’il a dit qu'”il doit regarder davantage vers le but et être plus définitif”.

“Son nom élève le niveau et la compétitivité de l’équipe au milieu de terrain”, a-t-il déclaré. Michel avant de souligner que Gérone a “les meilleurs footballeurs pour être entre les lignes et les espaces d’attaque” dans la catégorie argent.

Même ainsi, il a également admis que Gérone avait besoin de ces joueurs pour “donner un plus défensif” et que “toute l’équipe doit défendre et attaquer pour avoir l’équilibre. Lorsqu’ils sont ensemble sur le terrain, ils doivent défendre, ils ne peuvent pas regarder vers un seul but. C’est le cas. Manque de responsabilité, de pression après la défaite et d’équilibre tactique en attaque.”

Quant à Malaga, Míchel a prévenu que “en nombre, c’est une équipe avec plus d’intensité que Gérone”, et a assuré que pour gagner ses hommes doivent “égaler” les Andalous à cet égard. “Nous devons franchir une nouvelle étape”, a-t-il souligné.

“Málaga est une équipe avec beaucoup de jeunesse et d’énergie, et avec beaucoup de joie et de dynamisme en attaque, avec des côtés profonds et des ailiers qui vont bien en un contre un. C’est une équipe qui avance”, a-t-il conclu. Michel, qui pourra déjà compter sur le défenseur Santi Bueno et qui ne compte qu’une seule victime : l’arrière gauche David Junca, blessée.