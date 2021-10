« Nous devons nous occuper d’être une meilleure équipe »

30/10/2021 à 18h45 CEST

« Le Betis est dans un grand moment« Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, a prévenu ce samedi, qui travaille sur »s’améliorer, grandir et penser à être une meilleure équipe« Une fois les dix premières journées de LaLiga Santander disputées, à la veille de recevoir l’équipe Verdiblanco et dans une section »de difficulté« , comme l’a reconnu le technicien lui-même lors de la conférence de presse télématique.

Deux victoires au cours des six dernières journées alertent l’équipe rojiblanco, sixième au classement, cinq points en dessous du leader, La Real Sociedad et deux derrière le Betis, qui le défient ce dimanche au stade Wanda Metropolitano. « C’est une équipe qui joue très bien toujours main dans la main avec l’entraîneur (Manuel Pellegrini), qui là où il était a toujours eu des équipes de premier plan et diffusions sur le terrain comment il ressent le jeu », a-t-il déclaré.

« Nous essayons toujours de nous améliorer en équipe et, à partir de là, les situations défensives et offensives s’amélioreront« A exposé l’entraîneur argentin, dont l’équipe n’a pas encaissé autant de buts en un début de championnat depuis 2012-13. Maintenant, il y en a dix, puis il y en avait onze. »Toutes les saisons sont différentes, les débuts ne peuvent être liés les uns aux autres et cette campagne nous recevons plus de buts que dans d’autres« , a dégagé l’entraîneur.

« Toutes les saisons il y a toujours des moments difficiles. La saison dernière, nous l’avons passé là-bas en mars ou avril, presque en fin de saison, où les résultats étaient difficiles à trouver. Au lieu de cela, le premier tour avait été fantastique. Peut-être que nous traversons une période difficile, tToutes les équipes passent par ces étapes et celles qui sont renforcées par leur travail et leur croissance sont celles qui finissent par atteindre les objectifs», a ajouté l’entraîneur, qui a égalé son pire départ en championnat avec l’Atlético, avec 19 points sur 30 possibles. Ils sont sept de moins que l’an dernier.

En ce sens, l’engagement de ce dimanche prend une signification absolue. « C’est un match important pour les gens. L’équipe a besoin d’être habillée, d’être forte et je demande aux gens d’être avec l’équipe tout au long du match, car nous allons en avoir besoin », a souligné Simeone.

L’inconnu est de savoir s’il pariera sur le trident Antoine Griezmann-Luis Suárez-Joao Félix, comme lors des deux onze derniers titres. « Les deux parties ont bien fonctionné. Je pense que dans la partie qu’on a demandé à chacun d’eux de leur travail collectif ensemble, on a vu un bon travail des trois », a-t-il souligné.

Dans ces derniers duels, Joao Félix a été presque constamment rattrapé par ses rivaux, à chaque fois qu’il était désigné pour l’attaque. « Ce n’est pas notre métier. Les arbitres sont là pour interpréter ce qui est à couper le jeu à plusieurs reprises et ce qui est une faute naturelle. Nous devons prendre soin de nous améliorer, de grandir et de penser à être une meilleure équipe nous-mêmes », a-t-il déclaré.