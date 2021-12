« Nous devons nous rendre forts à la maison »

18/12/2021 à 11:46 CET

Milieu de terrain Denis Suárez, buteur du troisième but du Celta de Vigo face à l’Espanyol, a insisté sur la nécessité pour son équipe de devenir « forte & rdquor; à Balaídos pour vivre une saison « sans les tracas & rdquor; à voir dans la zone inférieure du classement.

« Battre l’Espanyol était essentiel pour sortir de cette zone basse et partir tranquillement en vacances. C’est un jeu pour analyser et obtenir beaucoup de choses positives. Il faut continuer dans cette ligne et, surtout, se faire fort à domicile car à l’extérieur l’équipe réagit déjà & rdquor;, a affirmé l’ex-Azulgrana.

Pour Denis Suarez, qui a remplacé les blessés Fran Beltran à la mi-temps, la clé du crash était qu’ils n’ont pas commis « d’erreurs individuelles & rdquor; comme ceux qui l’ont privé de la victoire il y a quinze jours contre Valence.

« Je ne sais pas si c’était notre meilleur match, mais c’était celui que nous savions le mieux jouer avec le score en faveur, ce qui nous coûtait cher. Et puis nous n’avons pas commis les erreurs individuelles qui nous ont coûté si cher contre Valence & rdquor;, a-t-il commenté.

Il a admis qu’il s’agissait d’un « fondamental & rdquor ; car le mois de janvier qui s’en vient sera « très exigeant & rdquor;, même s’il estime que le Celta est » sur la bonne voie & rdquor; pour continuer à grimper des positions dans le classement.