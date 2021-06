Nous devons obtenir une mise à niveau pour combattre Red Bull, déclare Hamilton · .

in

Lewis Hamilton a exhorté son équipe Mercedes à trouver plus de performances dans leur voiture après que Max Verstappen l’a battu à la victoire dans le Grand Prix de Styrie.

Le pilote Mercedes a perdu plus de 15 secondes de retard sur son rival dans les dernières étapes de la course. Il a terminé avec 35 secondes de retard après avoir effectué un arrêt supplémentaire au stand afin de chausser des pneus neufs et de marquer le point bonus du meilleur tour.

Après avoir passé tout l’après-midi à la deuxième place, Hamilton a décrit sa course comme une affaire « solitaire ».

«J’essayais de suivre ces gars, mais la vitesse qu’ils ont, ils ont manifestement fait de grandes améliorations au cours des deux dernières courses et sont impossibles à suivre», a déclaré Hamilton.

« Je ne sais pas où nous perdons tout le temps, mais je pense que les longs relais semblent être un peu meilleurs, ils semblent pouvoir continuer à tirer ces tours.

« Évidemment, dans les lignes droites, nous perdons beaucoup, ou nous avons l’impression de perdre beaucoup dans les lignes droites. Mais néanmoins, nous avons de bons points en tant qu’équipe aujourd’hui et nous devons juste continuer à pousser.

Après le Grand Prix de France, Red Bull a rejeté l’affirmation de Hamilton selon laquelle l’équipe avait introduit une amélioration des performances de son moteur. Le pilote Mercedes a de nouveau suggéré que leurs rivaux avaient réalisé des gains dans ce domaine en ayant apporté un nouveau moteur lors de la course précédente.

« Naturellement, ils sont plus rapides, donc je ne peux pas faire grand-chose à cet égard, je dois juste continuer à essayer de faire de mon mieux chaque week-end », a-t-il déclaré.

«Nous devons trouver des performances, nous avons besoin d’une sorte de mise à niveau, nous devons pousser. Je ne sais pas où, si c’est juste l’aileron arrière ou si c’est la mise à niveau du moteur, quel qu’il soit. Mais nous devons trouver de la performance.

