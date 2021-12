Nous devons parler d’Alan Wake 2

Cela fait plus d’une décennie que nous n’avons pas eu la chance d’explorer les recoins sombres et mystérieux de Bright Falls, mais nous n’aurons pas à attendre plus longtemps. Lors des Game Awards 2021, Remedy Entertainment a dévoilé la bande-annonce d’Alan Wake 2, qui devrait sortir en 2023. Sam Lake (scénariste de Max Payne, Alan Wake et Control), a rejoint la scène avec Geoff Keighley pour annoncer qu’Alan Wake II sera le premier jeu d’horreur de survie à part entière du studio.

Pour Kurt Indovina, c’était une très bonne nouvelle. Dans la vidéo ci-dessus, Kurt exprime son enthousiasme pour l’annonce, mais explique également la piste de jeux de Remedy depuis la sortie d’Alan Wake il y a plus de dix ans, et comment toutes les pièces sont en place pour son retour.