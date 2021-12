Nous devons parler de *cette* fin de The Unforgivable sur Netflix

Il y a un film sur Netflix en ce moment dont tout le monde parle. Il est numéro un dans le top 10 dans de nombreux pays et le thriller regorge de rebondissements et de moments choquants. Le film s’appelle L’impardonnable, et il reçoit largement des critiques incroyables – mais une chose que tout le monde n’arrive pas à comprendre est la fin.

Le film suit Ruth Slater (Sandra Bullock). Elle vient de sortir de prison après avoir passé 20 ans derrière les barreaux pour avoir tué un policier chez elle. Sa mère est décédée lors de l’accouchement de sa sœur cadette et leur père s’est suicidé. Les deux jeunes filles étaient sur le point d’être expulsées de leur domicile lorsque l’incident a eu lieu. Maintenant qu’elle a été libérée, Ruth essaie de reconstruire sa vie – et l’une des principales choses à faire est de retrouver sa sœur, Katherine. Cependant, Katherine est tellement traumatisée par ce qui s’est passé quand elle était enfant qu’elle n’a aucun souvenir de sa vie avant sa nouvelle famille d’accueil.

La fin de L’impardonnable sur Netflix est pleine de rebondissements et a divisé beaucoup de téléspectateurs. Voici une explication complète de ce qui s’est passé, et exactement ce que les gens ont dit à ce sujet.

*Contient des spoilers pour The Unforgivable sur Netflix et sa fin*

Ok, alors voici la fin de The Unforgivable sur Netflix expliquée

La fin du film a beaucoup de rebondissements à déballer, mais c’est assez simple. Nous avons vu Ruth partir et rencontrer secrètement la sœur de Katherine, Katie. Steve, le fils du shérif qui a été tué, voit cela et pense que Katie est Katherine. À ce stade, tout le monde pense que Ruth est celle qui a tué le shérif et, par conséquent, Steve considère que prendre en otage celui qu’il croit être Katherine et la tuer est la parfaite vengeance de Ruth pour ce qu’elle a fait.

Cependant, nous voyons alors un flashback sur ce qui s’est réellement passé ce jour-là. C’est en fait Katherine, cinq ans, qui a appuyé sur la gâchette et a tiré sur le shérif, pas sur Ruth, et Ruth a pris la chute pour protéger sa sœur et a passé 20 ans en prison pour cela. Après avoir découvert la vérité, Liz, la femme qui vit maintenant dans l’ancienne maison de Ruth avec sa famille, vient aider Ruth et dit qu’elle la déposera au récital de piano de Katherine. Quand ils y arrivent, Ruth reçoit un appel de Steve disant qu’il a Katherine (qui est évidemment en fait Katie) et qu’il va la tuer, alors Ruth et Liz se dirigent directement là-bas.

Alors que Ruth entre pour sauver Katie, Liz appelle la police. Katie et Ruth finissent toutes les deux par s’en sortir et Steve est emmené par la police. Alors que la famille de Katherine arrive pour voir Katie, ils y attrapent Ruth. Katherine s’approche d’elle et le film se termine avec les deux sœurs s’embrassant pendant, tbh, un peu plus longtemps que nécessaire.

Ce qui n’est pas tout à fait clair, c’est ce que Katherine sait maintenant. Est-ce qu’on vient de lui dire que c’est sa sœur ? Sait-elle ce qui s’est réellement passé ce jour-là ou l’histoire de sa famille maintenant ? Ou est-elle juste en train de serrer Ruth dans ses bras parce qu’elle la voit comme la femme qui vient de sauver sa sœur d’un homme armé ? Et qu’est-ce qui va arriver à Steve maintenant ? Il est déséquilibré parce qu’il a découvert que son frère couchait avec sa femme et qu’il n’est toujours pas au-dessus de la mort de son père – finira-t-il en prison ?

Les gens sont complètement divisés sur la fin de L’Impardonnable

Tout le monde est divisé par la fin de L’Impardonnable. Comme, j’ai pleuré mes petits yeux, mais je ne sais pas pourquoi. Un câlin? C’est tout ce que nous obtenons ? Tous ces rebondissements pour un câlin ? Qu’est-ce que cela signifie maintenant? Mais alors, j’ai en quelque sorte aimé ça? C’était la fermeture, et c’était magnifique. O EN SOMMES-NOUS ?

nah L’impardonnable sur Netflix était sacrément bon mais la fin était la pire fin d’un film que j’aie jamais vu de toute ma vie. – 👹 (@RayMeek2) 10 décembre 2021

L’Impardonnable est un si bon film. Bon scénario. Bonne fin .. Stellar agissant par Sandra Bullock .. Je vous recommande absolument de le voir – Chef Mama Elena (@udyelle) 10 décembre 2021

La fin de l’impardonnable m’a agacé mais les scénaristes étaient probablement épuisés à ce moment-là 😂 – Jamz (@JamzLndon) 11 décembre 2021

celui qui a créé le film « The Unforgivable » sur Netflix est foiré ! quelle feuille de fin terrible ! Tout ce suspense et cette intrigue pendant 30 secondes câlin à la fin #TheImpardonnable – Flores🚀 (@MarinnaFlores) 11 décembre 2021

