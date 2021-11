Nous devons parler du verdict de Kyle Rittenhouse – RedState

Chers amis blancs,

C’est moi, votre prince pâteux et ambassadeur officieux auprès de la communauté noire, Scott.

Homme! Kyle Rittenhouse ! Quel verdict ! Aucun d’entre nous ne doutait que cela allait arriver, mais c’est juste agréable de voir que le monde n’est pas devenu complètement fou. Certes, nous pouvons tous sentir que nous pouvons avoir des inquiétudes concernant les événements de cette nuit à Kenosha, tout en exhalant ce soupir collectif de soulagement que le jury a fait ce qu’il fallait.

Vous pouvez probablement vous attendre à ce que beaucoup à gauche continuent de s’accrocher à leurs récits ratés sur ce qui s’est passé cette nuit-là. Non, Kyle n’a pas emmené une arme à feu à travers les frontières de l’État. Non, Kyle n’est pas allé là-bas en cherchant à tuer qui que ce soit. Non, un AR-15 n’est pas une « arme de guerre ». Il y a assez de merde sur cette affaire pour nous durer toute une vie. Si vous vous attendez à ce que cette pièce se transforme en un kumbaya à main, ce n’est pas le cas. Pour ceux de gauche qui en ont fait un tas de choses que ce n’est pas, qu’ils l’aient. Faites-leur savoir que leur récit raté a blessé beaucoup de gens, y compris les personnes mêmes qu’ils prétendent aider. Cependant, qualifier Rittenhouse de « suprémaciste blanc » ou suggérer que ce verdict avait quelque chose à voir avec la race, est un mensonge absolu. Ce verdict n’a pas été le cas. Certes, cela nous semble être une justice, mais nous pouvons comprendre pourquoi cela peut sembler une injustice pour les autres. En regardant le procès, nous savions tous que cela allait être le résultat, mais si Kyle avait été noir et avait probablement fait face aux défis que les jeunes hommes noirs dans notre système judiciaire, d’abord, il n’aurait probablement jamais levé l’argent pour payer la défense il l’a fait, et deuxièmement, n’a jamais reçu le niveau de soutien des conservateurs qu’il a reçu.

C’est pourquoi j’écris cette lettre. Nous avons besoin d’une petite nuance dans notre approche de la justice pénale que je ne pense pas que nous appliquons assez souvent. Bien que ce verdict n’ait rien à voir avec la race, beaucoup le font. Notre manque de soutien aux victimes de notre système de « justice », ne nous rend pas meilleurs que ceux qui ont perpétré l’action en premier lieu. La plupart du temps, lorsqu’une fusillade se produit et attire l’attention nationale, nous regardons tous dans nos coins pour voir comment ils réagissent avant de décider ce que nous pouvons en penser. Nous n’avons pas besoin de nous rappeler que nos médias nous disent de quoi nous indignerons, et lorsque nous réagissons comme nous le faisons, nous devons être conscients de la part de cette émotion et de cette réaction produite par cette influence médiatique. Prenez George Floyd par exemple… Vous pouvez penser ce que vous voulez de Floyd. Il pourrait être un toxicomane et une personne merdique toute la journée, et vous pouvez penser qu’il est un enfant emblématique de la croisade de la gauche contre la police. Ces choses, cependant, ne justifient pas de le tuer. Oui, j’ai entendu les arguments fatigués sur le fentanyl dans son système, et certainement, cela a peut-être été un facteur contributif (ou même principal) qui a causé sa mort. Cependant, il est assez difficile d’en parler lorsqu’il y a une vidéo d’un policier, sortant sauvagement du protocole ou de la nécessité, à s’agenouiller sur le cou d’un homme pendant plus de huit minutes et demie. En fait, la plupart d’entre vous étaient plus indignés par Colin Kaepernick agenouillé pour l’hymne national que par Derek Chauvin agenouillé sur le cou de George Floyd. Si Chauvin avait suivi la politique et traité Floyd avec respect professionnel, rien ne garantit que Floyd serait toujours en vie, mais une chose est sûre: Chauvin n’aurait jamais été soupçonné de l’avoir tué et la gauche n’aurait pas d’autre journal sur son feu narratif .

Sur Breonna Taylor, beaucoup d’entre vous étaient plus préoccupés par qui était son petit ami que par ce qui s’était réellement passé cette nuit-là. Rien, et je le répète… rien, que Breonna Taylor ait justifié que la police défonce sa porte au milieu de la nuit et la tue. Non… Une… Chose… Oui, je sais qu’il y a des déclarations contradictoires quant à savoir si la police a annoncé ou non son intention. Annonce ou pas, qu’est-ce qui obligeait les agents à le faire au milieu de la nuit en civil et en gilets sans aucune caractéristique d’identification sur eux ? Pourquoi ne portaient-ils pas leurs caméras corporelles émises ? Je peux vous dire une chose est sûre : si ma porte était défoncée par des gens armés, qui ne se sont pas identifiés, au milieu de la nuit, moi aussi je tirerais. Je veux dire, la moitié d’entre vous jette l’acquittement d’Andrew Coffee IV au visage de la gauche pour contrer le discours de «racisme» dans le verdict de Rittenhouse. À première vue, en quoi l’affaire Coffee est-elle différente de celle de Breonna Taylor ? La réponse est : non. L’utiliser pour marquer des points politiques alors que vous le mettriez autrement dans la même colonne que Taylor, est à peu près aussi exploiteur que possible.

Cela ne veut pas dire que toutes les fusillades ou tous les décès causés par la police sont mauvais. Les tirs qui arrêtent un danger imminent pour la police ou le public sont justifiés. Rayshard Brooks en est un parfait exemple. Brooks a été contacté par la police après s’être évanoui dans son véhicule au volant d’un Wendy’s dans la région d’Atlanta. Alors que la police tentait de mettre Brooks en détention à juste titre pour conduite avec facultés affaiblies, Brooks a tenté de s’enfuir et s’est retrouvé dans un match de lutte avec les deux officiers, prenant l’un des pistolets Taser de l’officier dans le processus. Alors que Brooks commençait à s’enfuir, il s’est retourné et a pointé son pistolet Taser sur l’officier à qui il l’avait pris, ne laissant à cet officier qu’un seul moyen de se défendre : son arme à feu de service. C’est exactement ce qu’il a fait, en tirant deux fois sur Brooks. Les deux agents se sont immédiatement livrés aux premiers soins et à la RCR pour tenter de sauver la vie de Brooks. Brooks méritait-il de mourir pour s’être évanoui dans sa voiture ou s’être battu avec la police ? Non. Mais au moment où il s’est retourné et a menacé d’utiliser une force potentiellement mortelle et invalidante contre les agents, les agents avaient pleinement le droit d’éliminer immédiatement la menace imminente.

Michael Brown est la même chose. Les empreintes digitales de Brown ont été retrouvées partout à l’intérieur du véhicule de l’agent et sur son arme à feu. Il a montré l’intention de blesser l’agent, il a montré l’intention de saisir son arme, donc l’agent, dans ce cas, était tout à fait dans son droit d’éliminer la menace immédiate pour sa vie.

Alors à quoi ça sert, confrères blancs ? Ce n’est pas que nous devions créer un hashtag intelligent ou aller manifester pour la justice (vous pouvez, comme je l’ai fait dans le cas de Breonna Taylor). Non, vous n’êtes pas obligé. C’est que nous devons commencer à examiner les faits des cas et des situations avant de recourir à nos coins idéologiques standard. « Back the blue, peu importe qui », ce n’est pas nous, surtout quand nous savons quel pouvoir nos organismes d’application de la loi ont aux États-Unis. Lorsqu’un officier agit dans les limites de son travail, faisant preuve de retenue et de professionnalisme en engageant des suspects, nous devons faire preuve de respect (et de gratitude) en retour. Cependant, si nous avons connaissance d’un officier qui agit en dehors de ce code de conduite, nous devrions être en première ligne pour exiger le licenciement de cet officier et, dans le cas où il ou elle a enfreint la loi dans le processus, leur poursuite pour la plus grande étendue de la loi.

Alors, comment montrer que nous avons une approche mesurée et nuancée de ces choses ? Nous avons actuellement une excellente opportunité devant nous avec le cas d’Ahmaud Arbery. Ici, nous avons un gamin de 25 ans en train de faire du jogging, qui était quelque part un tas de Blancs pensaient qu’il ne devrait pas être. Est-il probable qu’Arbery ait attiré leur attention parce qu’il était noir ? Oui. Est-il probable que si Arbery avait été blanc, il serait encore en vie ? Aussi, oui. Le crime d’Arbery ? En regardant à travers une maison en construction, quelque chose que j’ai fait plusieurs fois en tant que Blanc. Après qu’Arbery ait fini de regarder et continué son jogging, il a été contacté par deux véhicules et trois hommes armés. L’un des hommes, Travis McMichael, a immédiatement pointé son fusil de chasse sur Arbery et les deux se sont battus, se terminant par McMichael tuant Arbery. McMichael avait-il le droit de pointer une arme sur Arbery ? Non. S’il avait pointé l’arme sur moi, j’aurais probablement tenté de lui prendre l’arme aussi. Ce qui s’est passé ici, dans ce cas, est sans équivoque un meurtre qui, de mon point de vue, était clairement motivé par la race. (Surtout à la lumière de l’utilisation libérale du mot N par McMichael alors qu’il se tenait devant Arbery alors qu’il mourait et suuuuper les publications racistes sur les réseaux sociaux.)

Oui, justice a été rendue pour Kyle Rittenhouse. Mais nous devons nous rappeler qu’il n’est pas servi quotidiennement à des milliers d’Américains issus principalement de communautés minoritaires à travers ce pays. Il ne suffit pas d’applaudir lorsque justice est rendue ou de l’utiliser comme un objet contondant pour matraquer des libéraux clownesques comme des bébés phoques dans un practice. Lorsqu’une injustice se produit, nous devons être les premiers à nous lever et exiger une action pour cesser immédiatement et/ou rectifier cette injustice. Soyez un peu sensible au fait que vous ne connaissez peut-être pas tous les faits dans leur intégralité et montrez également une volonté d’être un allié de nos amis et voisins d’une teinte légèrement plus sombre que nous.

Nous avons beaucoup fait pour montrer à la communauté noire que nous, en tant que conservateurs, représentons les idéaux qui leur permettront d’avoir le meilleur avenir. Nous pouvons souligner les politiques qui affectent négativement ces communautés et montrer qu’elles ont été principalement adoptées par la gauche. Nous pouvons éliminer autant de ces obstacles que possible. Pourtant, ce n’est pas parce que nous avons fait un meilleur travail de communication que nous ne pouvons pas faire plus. C’est pourquoi nous devons nous battre constamment pour nous assurer que la même justice accordée à Kyle est rendue à tous les Américains, quelle que soit leur couleur de peau. Notre message doit être simple : nous sommes avec vous et nous sommes vos alliés dans votre lutte contre tous injustice.

Votre Maître d’Albâtre,

Scott Hounsell