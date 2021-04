«  Nous devons prendre ce vaccin  »: TheGrio ⋆ .

Chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell a profité d’une récente visite dans un hôpital de l’ouest du Kentucky pour encourager ses compatriotes républicains à se faire vacciner contre le coronavirus.

McConnell s’est exprimé jeudi en s’adressant à ses pairs, rapporte The Sentinel-Echo.

«En tant qu’homme républicain, je n’étais pas réticent à l’obtenir lorsque j’étais éligible et j’encouragerais tout le monde à le faire», a-t-il déclaré. «Plus tôt nous pourrons atteindre 75%, bénéficier de l’immunité collective et relancer et ouvrir notre économie, mieux ce sera.»

«Il se peut que certains segments de notre population aient encore des réserves à ce sujet pour une raison ou une autre», a-t-il déclaré. «Mais, ce que j’ai entendu de ces professionnels de la santé derrière moi, c’est qu’il n’y a pas vraiment de bonne raison de ne pas se faire vacciner.

(Photo par Alex Wong / .)

Des images vidéo de McConnell s’exprimant sur l’hésitation à la vaccination ont été partagées sur Twitter par ABC News.

«J’ai vu un programme la semaine dernière dans lequel les hommes républicains pourraient être réticents à se faire vacciner. Je suis un homme républicain et je veux dire à tout le monde, nous devons prendre ce vaccin. Ces réserves doivent être mises de côté », a-t-il fait remarquer.

Selon le Cincinnati Enquirer, les résidents du Kentucky âgés de 16 ans et plus sont désormais éligibles pour recevoir le vaccin COVID-19.

«C’est une bonne journée. Cette nouvelle signifie que nous allons battre l’objectif du président d’un mois d’ouvrir les vaccinations contre le COVID-19 à tout le monde », a déclaré le gouverneur Andy Beshear. «Nous constatons dans un certain nombre d’États une augmentation des cas et des hospitalisations, et cela se produit chez les jeunes. Nous voulons devancer les variantes plus agressives du COVID-19 et nous assurer de remplir tous les rendez-vous disponibles. Faites un plan pour avoir votre chance d’espoir. »

Le point de vente a rapporté que samedi, il y avait eu un total de 429 106 cas de coronavirus dans le Kentucky et plus de 1424800 Kentuckiens avaient été vaccinés.

(Photo par Karen Ducey / .)

Alors que les gens continuent de se faire vacciner pour tenter de mettre fin à la pandémie, les entreprises à l’origine des vaccins continuent de fournir des mises à jour sur la nouvelle technologie médicale. theGrio a rapporté Pfizer a annoncé que son vaccin COVID-19 est efficace pendant au moins six mois.

Le 1er avril, Pfizer et BioNTech a révélé que son vaccin protège contre une variante qui préoccupait les fabricants de médicaments, selon NBC News. Il a ajouté qu’un individu est protégé jusqu’à six mois après sa deuxième dose.

« Ce virus n’est pas invincible, et malgré toutes ces variantes, les vaccins fonctionnent très bien », a déclaré Jeremy Kamil, professeur agrégé de microbiologie et d’immunologie à la Louisiana State University Health Shreveport, selon NBC News, « C’est vraiment exceptionnel et les gens devraient le célébrer. »

Les experts affirment également que les vaccins disponibles dépassent leurs attentes.

Cet article contient des rapports supplémentaires de theGrio’s Keydra Manns.

