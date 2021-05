Nous devons reconsidérer la protection de l’article 230 ⋆ 10z viral

Mardi matin, le président du Media Research Center, Brent Bozell, a publié une lettre ouverte au président de Facebook, Mark Zuckerberg, au sujet de la prétendue neutralité du site. Bozell a expliqué que les récentes déclarations d’un membre du conseil d’administration du conseil de surveillance de Facebook montrent clairement que Facebook s’incline devant les «valeurs de la Silicon Valley». Il a déclaré: «Donner à Facebook d’autres protections en vertu de l’article 230 est une proposition indéfendable.»

Cher Mark,

Les retombées du maintien de l’interdiction de Trump sont regrettables et ont encore exacerbé les problèmes entre Facebook et le mouvement conservateur. Facebook se comporte de plus en plus comme un «éditeur» ouvert et ne tient pas compte de sa promesse d’être un forum de discussion ouvert. C’est pourquoi il y a – et doit y avoir – des discussions sérieuses pour modifier ou supprimer complètement les protections de l’article 230 accordées à votre entreprise.

Mais maintenant, un développement qui est vraiment étonnant est venu à notre attention. Le Conseil de surveillance de Facebook déclare ouvertement que vous rejetez les valeurs impartiales.

L’administrateur du Conseil de surveillance, Kristina Arriaga, a tout mis en lumière dimanche. Lors de son apparition dans l’émission Newsmax de samedi «Save the Nation», l’animateur Adam Brandon lui a demandé pourquoi les conservateurs devraient faire confiance à Facebook compte tenu de sa décision concernant le président Trump. Elle a fait une déclaration stupéfiante. Elle a déclaré sans équivoque que Facebook embrassait les «valeurs de la Silicon Valley» en interdisant le président de l’époque, Donald Trump. C’était une déclaration claire que Facebook n’est pas une place publique.

Ce n’était pas le point de vue de la «libre expression» garanti par le Conseil de surveillance que vous avez créé. Il s’agit du soi-disant conseil indépendant déclarant que Facebook n’embrasse absolument pas la neutralité, mais adopte plutôt un programme politique d’extrême gauche. Vous vous souviendrez que lors d’une réunion devant plus d’une douzaine d’organisations conservatrices, vous avez qualifié la Silicon Valley de «point zéro pour l’extrême gauche». Sa déclaration va complètement à l’encontre de ce que vous avez dit lors de votre discours de Georgetown, avant que le conseil n’existe. Là, vous vous êtes engagé «à ce que nous ayons le droit les uns et les autres d’exprimer nos points de vue et d’être entendus au-dessus de notre propre désir d’obtenir toujours les résultats que nous voulons».

Je suis sûr que vous savez à quel point c’est explosif. Arriaga a clairement indiqué que «Il est vrai que les valeurs de Facebook sont des valeurs de la Silicon Valley.» Elle a également fait une comparaison étrange de la décision Trump avec une affaire de Hobby Lobby défendant son discours religieux. Hobby Lobby n’a pas développé son activité en s’appuyant sur les protections légales de la section 230. Et si son opinion est la position de Facebook, votre entreprise ne devrait pas non plus pouvoir compter sur 230.

Il n’est pas juste de prétendre qu’Arriaga ne parle pas pour Facebook. Vous avez créé le tableau et il conseille Facebook sur la politique. Elle représente cette politique dans la presse. Son indépendance est un fantasme.

Ce n’est que la dernière série de problèmes avec le conseil de surveillance, dont j’ai averti Nick lorsque le conseil a été annoncé pour la première fois. Il est déjà choquant que tant de membres du Conseil de surveillance qui détestaient ouvertement le président Trump aient encore statué sur son cas. Vous aviez l’avocat pakistanais Nighat Dad qui a averti: «Dieu nous en préserve si Trump devient président, ce sera ma dernière visite aux États-Unis #TrumpWantsTheWall.» Elle voulait aussi «#BanTrump».

L’ancien rédacteur en chef du Guardian, Alan Rusbridger, était presque aussi mauvais. Il a fait valoir que les médias devraient cesser de couvrir les presseurs de Trump lorsque Trump était encore président. Il a tweeté: «Il n’y a aucun intérêt public à répandre de la désinformation. Tout à fait d’accord que les médias devraient arrêter de diffuser en direct Trump, d’autant plus qu’il rejette le défi robuste des journalistes.

Le conseil indépendant que vous avez créé a permis aux deux de se prononcer sur le sort de Trump. Il n’a pas eu une audition équitable. C’était l’illusion d’une procédure régulière. Maintenant, grâce à Kristina Arriaga, nous savons pourquoi. Le tableau n’est qu’une extension de l’agenda de la Silicon Valley de Facebook.

Donner à Facebook d’autres protections en vertu de l’article 230 est une proposition indéfendable. Facebook voudra déclarer qu’elle s’est mal exprimée, mais elle ne l’a pas fait. Elle vient de confirmer – officiellement – ce que tout le monde sait déjà être vrai.

Arriaga a fait valoir que Facebook devrait être pris en compte et accordé le respect que les conservateurs accordaient à Hobby Lobby en tant qu ‘«entreprise privée» qui a le droit de tracer sa propre voie. Elle a raison. Hobby Lobby n’a pas de protections en vertu de la section 230. Facebook ne devrait pas non plus.

Sincèrement,

L. Brent Bozell III

Président

Centre de recherche sur les médias