“Nous devons rester avec la seconde mi-temps et corriger les erreurs”

in

19/06/2021 à 10h26 CEST

.

Luis Suárez, une référence de l’équipe nationale uruguayenne, a regretté la défaite contre l’Argentine (0-1) lors des débuts de la Copa América mais a souligné qu’en seconde période il y avait eu une amélioration de l’équipe, bien qu’il ait souligné qu’il est nécessaire pour “corriger les erreurs”.

“Je suis resté avec l’amertume que nous ayons eu des occasions et que nous ne pouvions pas les organiser. Ces matchs ont lieu tous les trois jours et nous avons une équipe pour apporter des changements et profiter du prochain match”, a déclaré l’attaquant actuel de l’équipe. Athlète de Madrid.

“Il faut rester avec la bonne seconde mi-temps et corriger les erreurs qui sont commises. A la mi-temps on s’est dit qu’on n’était pas efficace au moment de créer des situations”, a ajouté le leader de la Céleste.

“Le problème physique n’est pas une excuse. La plupart d’entre eux sont jeunes et ont beaucoup à donner, ils ont plein de conditions”, a complété le joueur expérimenté qui, en avant-première du tournoi, a déclaré que ce serait sa dernière. Copa América.

Pour sa part, le capitaine Diego Godin Il a fait référence au jeu du but argentin et a déclaré: “Dans un jeu dont nous avions parlé, le ballon est immobile, le but arrive, dans une compétition comme celle-ci, nous ne pouvons pas avoir ces erreurs.”

“Les sentiments de commencer à perdre ne sont pas bons. En seconde période, il y a eu des améliorations en attaque et nous avons réussi à avoir plus de contrôle mais nous n’avons pas été énergiques ou généré de grandes occasions. Le point positif est que c’est le premier match, il y en a trois devant et cela dépend de nous”, a complété l’actuel joueur italien de Cagliari.

Après avoir été libre lors de la journée d’ouverture et cet automne contre l’Argentine dans la classique River Plate, l’Uruguay aura comme prochain engagement son duel lundi prochain contre le Chili, qui reste invaincu avec une victoire et un nul.