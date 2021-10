Nous devons taxer les milliardaires dès maintenant

par Sarah Anderson et Chuck Collins

Nous sommes dans un moment politique historique (et potentiellement très bref !) où les progressistes ont une vraie chance de gagner un impôt révolutionnaire sur les super-riches de la nation.

Au cours de la semaine dernière, une proposition d’impôt sur la fortune d’un milliardaire est soudainement passée du bord au centre de la table des négociations pour le vaste programme Build Back Better du président Biden.

Qu’est-ce qui explique le changement? Les raisons sont à la fois négatives et positives.

Côté négatif : Kyrsten Sinema.

La semaine dernière, la sénatrice de l’Arizona a pris une pause dans la collecte de fonds des gros joueurs pour informer ses collègues qu’elle s’oppose à l’annulation même partielle des réductions d’impôt sur les sociétés et les particuliers fortunés que les républicains ont promulguées (et contre lesquelles elle a voté) en 2017. Cela a poussé les démocrates à se battre pour de nouvelles sources de revenus, et le sénateur Elizabeth Warren et d’autres semblent optimistes quant au fait que Sinema pourrait être ouvert à une taxe de milliardaire.

Encore une fois du côté négatif: les profits pandémiques.

Les milliardaires américains se sont déchaînés pendant la crise, se rendant presque impossibles à défendre. Depuis mars 2020, leur richesse combinée a gonflé de plus de 2 100 milliards de dollars, soit un gain de 70 %, selon les recherches d’Americans for Tax Fairness et de l’Institute for Policy Studies. Et au lieu de déployer leur fortune pour de bon sur cette planète, les milliardaires ont fait la une des journaux avec leurs aventures spatiales.

Du côté positif : des militants s’attaquant à la classe des milliardaires.

De nombreux groupes qui se concentraient autrefois exclusivement sur la pauvreté s’attaquent maintenant à la partie supérieure du problème des inégalités et exigent que les riches paient leur juste part des crédits d’impôt pour enfants élargis, de la prématernelle universelle, des soins à domicile abordables et des nombreux autres investissements vitaux dans le Plan reconstruire en mieux.

Le coprésident de la campagne des pauvres, le révérend William J. Barber II, par exemple, a récemment dénoncé le sénateur Joe Manchin pour avoir dénigré les investissements proposés dans l’éducation et les soins de santé pour les Américains à faible revenu comme des « droits » inutiles tout en « traitant les milliardaires comme s’ils avaient le droit de gagner 2 000 milliards de dollars pendant la pandémie. »

Encore une fois du côté positif : des recherches d’investigation explosives.

Une avalanche de nouvelles données souligne la nécessité d’une répression fiscale sur les ultra-riches. Un nouveau blockbuster de Bloomberg montre comment les jeux fiscaux du fondateur de Nike, Phil Knight, ont réduit ses factures IRS par milliards. ProPublica a révélé plus tôt cette année que les deux hommes les plus riches d’Amérique – Jeff Bezos et Elon Musk – n’avaient payé aucun impôt fédéral sur le revenu certaines années. Et les économistes de la Maison Blanche ont récemment rapporté que les 400 milliardaires américains les plus riches ont payé un taux d’imposition moyen de seulement 8 % entre 2010 et 2018, bien inférieur à celui de la plupart des enseignants et des pompiers.

Alors, comment fonctionnerait un impôt sur la fortune d’un milliardaire ?

Le président des finances du Sénat, Ron Wyden, devrait publier les détails sous peu, mais nous savons que son plan oblige les milliardaires à payer des impôts annuels sur leur richesse accrue. C’est la clé, car les ultra-riches tirent la grande partie de leur argent d’investissements plutôt que de chèques de paie comme la plupart d’entre nous.

La taxe devrait cibler les personnes disposant d’un milliard de dollars d’actifs ou de plus de 100 millions de dollars de revenus trois années de suite. Chaque année, la petite fraction des Américains de ce groupe d’élite paierait un impôt sur l’augmentation de la valeur des actions et autres actifs financiers négociables. Ils devraient payer un impôt sur les gains immobiliers et autres actifs moins liquides lorsqu’ils les vendent, ainsi que des frais d’intérêt annuels.

La proposition pourrait lever des centaines de milliards de dollars sur une décennie, mais pas assez pour couvrir l’intégralité du plan Reconstruire en mieux. Compte tenu des nombreux besoins urgents de notre pays, nous devons maintenir la pression sur les démocrates conservateurs pour adopter une boîte à outils fiscale complète et équitable. Celles-ci devraient inclure l’augmentation des taux d’imposition des revenus et des sociétés, la suppression des échappatoires et d’autres réformes innovantes sur la table, telles qu’une surtaxe sur les mégamillionnaires et les taxes d’accise pour décourager les salaires excessifs des PDG et les rachats inutiles d’actions des entreprises.

Mais l’impôt sur la fortune des milliardaires mérite une poussée supplémentaire car il s’agit de l’outil le plus puissant sur la table pour lutter contre les inégalités de riches qui sapent notre économie et menacent notre démocratie. Americans for Tax Fairness a mis en place un site unique et pratique avec des fiches d’information sur les impôts des milliardaires, des sondages et d’autres outils d’action.

Les dirigeants démocrates disent qu’une telle taxe est « probablement » dans la législation Reconstruire en mieux. Mais les lobbyistes des ultra-riches se battront pour le faire sortir avant les votes finaux, qui pourraient avoir lieu dès cette semaine.

La fenêtre est étroite. Mais c’est ouvert.

