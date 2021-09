Nous devons tous un grand merci à Bernardo Silva ! Avec tout l’argent en jeu, son hurleur nous a rappelé que le football reste un jeu pour les mortels

in

Certaines personnes ont eu du mal à regarder le match de Ligue des champions entre le PSG et Man City mardi soir.

Non pas parce qu’ils faisaient la queue dans une voie réservée aux bus en attendant la livraison d’essence du matin, mais parce que le Parc De Princes se baladait avec tant d’argent et de bitcoins, ils ne pouvaient tout simplement pas voir le football.

Comment Bernardo Silva a raté d’ici, on ne le saura jamais

Ces deux clubs peuvent faire leurs affaires d’une manière dont à peu près le reste du jeu ne peut que rêver. Mais en conséquence, ils ont envoyé deux équipes, absolument débordantes de talent, qui ont livré comme un pétrolier bien nécessaire plein de sans plomb.

Cependant, ce n’était pas ce qui rendait le jeu spécial pour moi. Entre Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva.

Parce que bien que Lionel Messi, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne et Raheem Sterling nous rappellent constamment pourquoi notre jeu est beau, Silva nous a rappelé que c’était aussi à peu près juste une bande de mecs en short qui couraient dans la boue jusqu’à ce qu’un homme avec un coup de sifflet les fait s’arrêter.

Walker a eu un mot avec Silva après son horreur ratée

Alors que Man City poursuivait un but précoce, De Bruyne a utilisé l’extérieur de sa baguette droite pour soulever le ballon vers Sterling, qui, comme Elon Musk, a défié la gravité pour éloigner sa tête, seulement pour le voir passer devant Gianluigi Donnarumma, rebondir le bar et le gardien, et atterrir doucement aux pieds du n ° 20 de City.

À ce moment-là, nous sommes passés du milieu de semaine de la Ligue des champions au dimanche matin sur Hackney Marshes. Et Bernardo est devenu Bernie. À quelques mètres seulement, le milieu de terrain portugais de City a créé sa propre version du Crossbar Challenge et en est instantanément devenu le champion incontesté.

Il éloigna la balle de la vaste étendue d’un filet vide et la plaqua sur les boiseries. Si quelqu’un l’avait filmé sur son téléphone au-dessus du parc local, cela deviendrait toujours viral maintenant.

Il y a de l’argent fou dans le football. Et oui, c’est presque incroyable le montant que certains joueurs gagnent pour taper dans un ballon. Mais au coup de sifflet final, c’est vraiment ça. Et Bernie était l’homme pour nous le rappeler. Alors merci Senhor Silva. Comédie d’or.

Silva affronte Messi lors du choc de la Ligue des champions au Parc des Princes

