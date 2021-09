28/09/2021 à 23:56 CEST

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a souligné mardi l’importance de la victoire contre Milan en Ligue des champions, souligné le “grand but” d’Antoine Griezmann, dont son équipe a davantage besoin, assuré qu’il croit en ses footballeurs et admis toujours à la recherche d’une meilleure version de sa tenue.

“Je crois en mes footballeurs. Snous avons une très bonne équipe. Nous n’avons toujours pas réussi à avoir une régularité dans les matches et dans le jeu. Nous avons testé de plusieurs manières. Mais nous devons trouver ce qui fait de nous le meilleur en équipe. Moi d’abord. Et, à partir de là, ils doivent savoir que le temps qu’ils passent sur le terrain peut être décisif car ils sont très bons », a-t-il déclaré à ‘Movistar’.

“Je suis très heureux du grand but du joueur extraordinaire tel que Griezmann. Nous avons besoin de plus de lui. Et nous allons l’exiger comme il l’a connu depuis son arrivée », a poursuivi Simeone à propos de l’attaquant français, qui a marqué 1-1 à la 84e minute. Luis Suárez, déjà à la 96e minute, a terminé le retour avec un 1-2 tir de pénalité.

“La seconde mi-temps a été très bonne, à cause de la recherche, à cause du courage qu’il a eu à chaque instant avec un de plus pour attaquer librement. En première mi-temps, onze contre onze, Milan était meilleur que nous, avec plus de rythme, plus de dynamique, il a trouvé le but…”, a ajouté Simeone, qui a souligné que son équipe avait “tout tenté”.

“En seconde période, nous avons essayé de toutes les manières possibles d’accélérer le jeu, de donner des joueurs importants sur le terrain, ils ont tous joué ensemble, il y avait Griezmann, Lemar, De Paul, Joao, Correa, Suárez … Nous avons gagné un match très important“, a-t-il souligné.