“Nous devons trouver un moyen d’arrêter Antetokounmpo”

14/07/2021 à 7h49 CEST

. / Milwaukee

Chris Paul mardi a salué la performance fantastique de son grand rival lors des finales NBA, Giannis Antetokounmpo, et a assuré à la veille du match 4 que les Phoenix Suns devaient trouver un moyen d’arrêter la star des Milwaukee Bucks. “Nous devons trouver un moyen de l’arrêterNous devons trouver un moyen de l’arrêter “, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Pour nous, gagner le match dépend de l’arrêter ou non “, a déclaré le meneur vétéran.

Antetekounmpo est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NBA, après Shaquille O’Neal, à enchaîner les finales lundi. deux matchs de plus de 40 points et plus de 10 rebonds. Dans le deuxième match, la performance mémorable du Grec (42 points et 12 rebonds) était sans prix pour les Bucks, mais dans le troisième, son jeu exceptionnel (41 points, 13 rebonds et 6 passes décisives) a offert aux Milwaukee leur première victoire dans ces finales. (1-2).

En ce sens, Paul a insisté sur le fait que les Suns doivent “construire un mur” pour empêcher Antetokounmpo de détruire la région de Phoenix. “Il arrive à toute vitesse à chaque jeu, comme un” retour en arrière ” en descente”, a-t-il plaisanté. Paul a admis les difficultés à se mettre en travers de son chemin car Antetokounmpo est “entouré de très bons joueurs” comme Khris Middleton, Brook Lopez ou Jrue Holiday, qui s’attendent à l’aide de la figure des Bucks si la défense se referme sur lui. “C’est un double vainqueur du MVP. Au-delà de la façon dont il marque, il le fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez-y et faites un dunk. Il fait plus de dunks que de plateaux”, a-t-il ironisé.

Antetokounmpo accepte “le compliment”

Pour sa part, Antetokounmpo, qui a déclaré qu’il s’était complètement remis de ses problèmes de genou, a accepté comme un compliment que les défenses rivales doivent organiser des plans spécifiques pour l’arrêter. “Vous devez le prendre comme un compliment. Vous devez trouver le point amusant de tout cela”, a-t-il déclaré. “C’est un compliment qu’il y ait trois joueurs qui construisent ce mur devant moi pour m’empêcher d’entrer dans la peinture. Eh bien, oui, je déteste ça. Je ne vais pas mentir, je déteste ça”, a-t-il déclaré avec un rire, avant de souligner que, quoi qu’il arrive, quoi qu’il arrive, il doit trouver comment démanteler ces défenses.

Le match 4 de la finale entre les Bucks et les Suns se jouera mercredi à Milwaukee avant de revenir à Phoenix pour le match 5, qui aura lieu samedi.