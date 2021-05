Nous devons trouver une solution sur les limites de la voie

Max Verstappen a appelé la Formule 1 à «trouver une solution» au-delà des limites de la piste, le Néerlandais ayant déjà enfreint les règles à plusieurs reprises cette saison.

Verstappen a signé le meilleur temps en Q3 avant le Grand Prix du Portugal, mais son tour a été supprimé en raison du dépassement des limites de la piste par Red Bull, ce qui lui a permis de commencer en deuxième ligne.

Il a ensuite été confronté au même sort lorsqu’il a réalisé le tour le plus rapide de la course, lui coûtant un point, tandis que le pilote Red Bull a été contraint de redonner la tête à Lewis Hamilton au Grand Prix de Bahreïn après avoir effectué une passe sur le champion en titre alors que hors de la piste.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré après le Grand Prix du Portugal que les limites de piste avaient été «brutales» pour l’équipe jusqu’à présent cette saison et Verstappen a maintenant appelé à une solution qui élimine la nature «confuse» des règles existantes.

«Certaines pistes sont un peu plus difficiles à contrôler vraiment avec des limites de piste, mais je pense que nous devons trouver une solution», a-t-il déclaré. «Bien sûr, je comprends certaines pistes que nous courons avec le MotoGP et bien sûr, ils veulent des bordures un peu différentes de ce que nous aimons.

«Mais je pense que nous avons besoin d’une voie intermédiaire qui fonctionne pour les deux. Avec notre vitesse dans les virages, nous pouvons abuser de toute la piste avec l’adhérence que nous avons avec les voitures, ce qui rend parfois vraiment difficile de vraiment juger des limites de la piste.

«De mon côté, je pense que nous devrions essayer de mettre un peu plus de gravier en place mais parfois ce n’est pas ce que veulent les pistes. Avec les jours de piste, les gens partent et le gravier est sur la bonne voie et ils doivent le nettoyer, et il en coûte de l’argent pour le remettre en place.

«C’est parfois un peu déroutant aussi de l’extérieur où certains endroits où vous courez sur le trottoir, certains endroits sont surveillés sur la bonne ligne. Je pense que nous pouvons améliorer les choses en veillant à ce qu’il y ait une limite stricte lorsque vous sortez d’un trottoir ou autre.

Les limites de la piste seront surveillées aux virages 1, 2, 13, 14 et 15 sur le circuit de Barcelone-Catalunya ce week-end, lieu du Grand Prix d’Espagne.