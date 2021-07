Nous devrions célébrer Simone Biles pour avoir donné la priorité à sa santé mentale

Agence Anadolu.

Après avoir lutté pour réussir un saut de 1 ½ vrille, Simone Biles, clairement désemparée, a quitté le sol de compétition de gymnastique olympique avec son entraîneur. Elle reviendrait plus tard mais pas pour concourir. Initialement, il a été signalé que Biles s’était retiré de la compétition en raison d’un problème de santé. “Simone s’est retirée de la compétition finale par équipe en raison d’un problème médical”, a déclaré USA Gymnastics dans un communiqué. “Elle sera évaluée quotidiennement pour déterminer l’autorisation médicale pour les futures compétitions.” Plus tard, Biles a partagé qu’elle était partie pour des raisons de santé mentale.

“Après la performance que j’ai faite, je ne voulais pas me lancer dans l’un des autres événements en me remettant en question, alors j’ai pensé qu’il valait mieux que je prenne du recul et que je laisse ces filles aller là-bas et faire le travail, et c’est exactement ce qu’ils ont fait », a déclaré Biles. “Je me débattais avec certaines choses.”

Après avoir appris que l’état de santé de Biles n’était pas «physique», beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour critiquer sa décision, affirmant que si elle était physiquement capable de concourir, elle aurait dû. Certains ont même évoqué la gymnaste olympique des années 90 Kerri Strug, qui a sauté sur une cheville cassée lors des Jeux olympiques d’été de 1996.

Mais la santé mentale est la santé physique. Point final. Fin de l’histoire. Ne pas être mentalement capable de rivaliser est tout aussi réel et tout aussi valable qu’un obstacle physique. En fait, Biles elle-même a noté qu’être dans le mauvais espace de tête pouvait entraîner une blessure physique. “Pas de blessure, heureusement, et c’est pourquoi j’ai pris du recul : parce que je ne voulais pas faire quelque chose de stupide là-bas et me blesser”, a déclaré Biles aux journalistes lors d’une conférence de presse.

Bon sang, cherchez simplement sur Google les symptômes de la dépression, de l’anxiété et du trouble de stress post-traumatique si vous ne comprenez pas ce qu’est vraiment la santé mentale physique. Des changements dans l’appétit d’une personne à l’incapacité de dormir au manque d’énergie physique, il est clair que la santé mentale et physique vont de pair. Une étude a révélé que le bien-être psychologique peut réduire le risque de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, tandis qu’une mauvaise santé mentale peut entraîner le diabète, l’asthme, l’arthrite et d’autres maladies chroniques.

La société accorde beaucoup d’importance à la protection de sa santé mentale, mais ces messages s’évaporent dès qu’un acte de soins personnels devient gênant ou perturbateur. Au lieu de cela, nous sommes heureux de marchandiser la santé mentale et de la vendre aux riches et aux blancs, en assimilant les soins personnels à rien de plus qu’une pédicure coûteuse ou un massage coûteux tout en limitant l’accès à de véritables soins de santé mentale, en particulier pour les personnes BIPOC. On nous vend une version creuse des soins de santé mentale dans un système qui stigmatise et attaque les Simone Biles, Serena Williams et Naomi Osakas du monde alors qu’elles prennent, en fait, des décisions difficiles pour pratiquer de véritables soins personnels aux yeux du public. .

Biles est entré dans les Jeux olympiques de Tokyo retardés par la pandémie sous une pression indéniablement énorme, et tout comme la pression peut briser un os, cette pression a nui à sa santé mentale. Elle s’était entraînée, à la fois physiquement et mentalement, pour les Jeux, sachant que les projecteurs seraient presque entièrement braqués sur elle. « La thérapie a beaucoup aidé, ainsi que la médecine. Tout se passe très bien », a déclaré Biles. “Chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations de stress élevé, vous paniquez un peu et ne savez pas très bien comment gérer toutes ces émotions, en particulier aux Jeux.”

Comme pour toute autre blessure liée au sport, Biles n’aurait pas pu prédire que sa santé mentale allait souffrir suffisamment pour justifier son retrait. Heureusement, elle a eu la force de se retirer d’une situation qui lui faisait du mal sur le moment et qui aurait pu lui causer plus de mal à l’avenir.

Prendre soin de soi n’est pas censé être facile. Si c’était le cas, peut-être 40 millions d’Américains de plus de 18 ans, en particulier les milléniaux et la génération Z, ne souffriraient pas d’anxiété. Et protéger votre santé mentale ne se fait pas sans effort. Sinon, près de la moitié des 60 millions d’adultes et d’enfants qui ont un problème de santé mentale ne se passeraient pas de soins de santé mentale.

C’est pourquoi ce que Simone Biles a fait lors de la finale par équipe est tellement plus impressionnant que de réussir un saut en vrille 2½, et tellement plus puissant que son triple-double signature. Elle a montré au monde que la santé mentale est la santé physique, que vous ne pouvez pas protéger l’une sans donner la priorité à l’autre, et que parfois le meilleur mouvement de gymnastique que vous puissiez faire est la décision de quitter le tapis et de faire passer votre bien-être en premier.

