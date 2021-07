“Nous devrions l’éviter mais cela arrive”, déclare Steiner après la collision · .

in

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré que le contact entre ses pilotes lors de la course de qualification au sprint d’hier aurait dû être évité, mais n’en blâme pas non plus.

Les pièces endommagées des voitures de Nikita Mazepin et de Mick Schumacher seront réparées dans leur usine et réutilisées à l’avenir.

Mazepin est entré en contact avec la voiture de son coéquipier Schumacher au virage du village lors du premier tour des qualifications de sprint, l’envoyant en tête-à-queue. Steiner a déclaré que les deux voitures ont subi des dommages dans la collision, ce qui a compromis leurs courses de qualification au sprint.

“La voiture de Nikita avait une plaque d’extrémité d’aile déformée, qui a en fait tenu bon au début, mais nous avons ensuite vu sur les données du sixième tour que la partie de la plaque d’extrémité d’aile avant est tombée”, explique Steiner. « Les dégâts n’étaient donc pas si importants, mais cela a évidemment un impact sur l’aéro et vous pouvez immédiatement le voir sur la température des pneus.

« La voiture de Mick a subi des dommages au sol, du côté, évidemment, où il est entré. Ce ne sont pas des dommages majeurs, mais chaque petit appui aérodynamique nous aide. Et bien sûr, cela ne fait pas aller la voiture plus vite si vous avez des dommages. »

Steiner dit qu’il n’attribue pas la responsabilité de l’incident, qui est le dernier d’une série d’incidents impliquant les deux pilotes débutants de l’équipe.

“Nous en avons parlé très ouvertement lors du débriefing”, a déclaré Steiner. “Là où je vois, c’est que nous sommes là où nous sommes et que la voiture a sous-viré et évidemment il a essayé de faire de son mieux et s’est glissé contre lui. Mon opinion est évidemment que nous devrions l’éviter, mais cela arrive. C’est une de ces choses.

“Heureusement, les deux voitures ont continué pour pouvoir participer à la course, ce qui est important pour elles principalement. Donc ce n’est pas fantastique, mais je dirais que nous y sommes, c’est la seule chose, ils ne peuvent pas se croiser.

L’équipe remplacera les pièces des deux voitures avant le Grand Prix de Grande-Bretagne de cet après-midi. Steiner a décrit comment l’équipe réparera et recyclera les pièces endommagées dans son usine pour une utilisation plus tard dans la saison.

« Ils ont mis un nouveau plancher sur la voiture de Mick et un nouvel aileron avant sur celle de Nikita », a-t-il dit « mais ils seront réparés après – pas ici à l’endroit. Ce n’est pas qu’ils seront jetés, ces pièces. Je veux dire, les dégâts ne sont pas si importants, mais pour la course, ils auront de nouvelles pièces de la voiture.

« Il faut décoller l’ancien puis coller le nouveau, ce qui ne l’alourdit pas car la pièce que vous échangez est la même. Au sol, je n’ai pas regardé les dégâts, mais normalement on peut le remettre dans le moule et le réparer sans augmenter le poids ni compromettre la qualité de celui-ci.

Schumacher et Mazepin prendront le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne respectivement 18e et 19e sur la grille.

