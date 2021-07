Nous devrions tous regarder Schmigadoon ⋆ .

Être un fan de théâtre musical signifie expliquer pourquoi vous aimez les comédies musicales plus souvent que vous ne le pensez, mais l’une de mes choses préférées ces dernières années a été l’amour clair de Cecily Strong pour les comédies musicales célébrées sur Saturday Night Live. Alors maintenant qu’elle est sur Schmigadoon ! et en laissant cet amour briller à nouveau, le fan de théâtre musical en moi est plus qu’heureux.

Lorsque Mel (Cecily Strong) et Josh (Keegan-Michael Key) se rendent dans une retraite pour couples et se perdent dans les bois, ils se retrouvent à Schmigadoon ! La ville, du moins pour Mel et Josh, ressemble à une ville comme Colonial Williamsburg où ils s’habillent et se produisent pour les invités, mais la réalité est qu’ils sont coincés dans une comédie musicale, et Josh déteste très clairement chaque seconde. Mel, d’un autre côté, c’est comme moi de finir dans une vraie comédie musicale (ce qui veut dire qu’elle adore ça).

La ville est clairement située dans certaines des premières comédies musicales comme Oklahoma ! et Seven Brides for Seven Brothers, et ce que j’aime, c’est qu’il se moque d’eux en utilisant l’objectif moderne de Josh et Mel tout en leur rendant hommage. En tant que personne qui déteste généralement les comédies musicales classiques, le spectacle me fait repenser un peu ma position.

Les deux premiers épisodes, sortis sur Apple TV+ le 16 juillet, nous donnent un aperçu de cette ville et de la lutte à laquelle Josh et Mel sont confrontés. Un lutin (joué par Martin Short) semble dire à Mel et Josh qu’ils ne peuvent pas quitter Schmigadoon tant qu’ils n’ont pas trouvé le véritable amour, forçant le couple à se rendre compte que leur relation n’est pas un « véritable amour » pour eux. Heureusement, Mel peut aller flirter avec Danny Bailey (Aaron Tveit) et son pantalon taille haute.

C’est difficile de faire une émission de télévision musicale. Nous avons souvent vu qu’ils devenaient ringards ou refusaient d’en adopter l’aspect musical. Ce que j’aime chez Schmigadoon ! c’est qu’il appelle les règles des comédies musicales, comme quand Danny Bailey chante une chanson entière sur le fait qu’il ne peut pas être apprivoisé par une femme, et quand Mel lui pose la question, il répond en ne sachant pas de quoi elle parle. Les comédies musicales vous obligent à suspendre votre incrédulité en tant que membre du public, ce que nous faisons volontiers, mais en faire partie à votre insu ? C’est un tout autre jeu de balle.

Tout comme les comédies musicales que nous connaissons et aimons, Schmigadoon ! est rempli de chansons amusantes et de numéros de danse et a même un carré d’amour trop dramatique pour lequel nous devons tous nous battre. Personnellement, je pense qu’il est injuste qu’une femme choisisse entre Keegan-Michael Key et Aaron Tveit. Pourquoi pas les deux?

Schmigadoon ! est drôle, excentrique et m’a fait dire : « Je suis tellement heureuse pour Cecily Strong », à voix haute plusieurs fois. Et qui ne veut pas voir Alan Cumming dans un chapeau haut de forme avec une moustache amusante ?

(photo : Apple TV+)

