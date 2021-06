“Nous devrons améliorer notre succès et notre défense”

in

13/06/2021 à 21:59 CEST

Pablo Laso, entraîneur du Real Madrid, considéré après avoir perdu le premier match de la finale de la Ligue Endesa contre le Barça que mardi, au Palau Blaugrana, ils devront améliorer leur succès et plusieurs aspects défensifs qui ce dimanche n’ont pas fonctionné contre un rival qui est revenu en seconde période et a arraché le facteur du terrain à domicile dans la série.

“Je crains que nous améliorions certains aspects défensifs là où ils nous ont blessés, la croissance de (Cory) Higgins, le contrôle des sorties de (Kyle) Kuric et, offensivement, une meilleure lecture du jeu. et plus réussi qu’aujourd’hui car nos pourcentages n’ont pas été bons”, a répondu l’entraîneur de Vitorian en conférence de presse.

“Aujourd’hui, nous avons eu de très bonnes attaques sans marquer – a-t-il ajouté – et ce sera important de l’améliorer pour maintenir notre niveau défensif. Dans les défaites et dans les rebonds, nous avons été bons, mais nous avons été sanctionnés de beaucoup de fautes et nous devrons également contrôler cet aspect pour rivaliser avec une grande équipe comme Barcelone. »

Madrid dominé

À son avis, son équipe a dominé de nombreux aspects du jeu en première mi-temps et a réussi à mener, jusqu’à ce que le Barça trouve Kuric, “qui les faisait entrer dans le match”, et surtout un Higgins au troisième quart qui avec ses points a ouvert une différence importante dans le choc, “Et quand vous perdez autant d’avantages et qu’ils jouent avec le score en faveur, il est très difficile de revenir.”

“Le match d’aujourd’hui est terminé et nous devons maintenant penser que nous avons 48 heures et que celui de mardi sera aussi dur et exigeant que celui-ci”, a ajouté Laso. qui était pessimiste sur la participation mardi de l’Argentin Nico Laprovitola, qui se remet d’une blessure musculaire.

“Je vois que c’est difficile, mais essayons. J’aimerais être positif, mais je ne le vois pas comme simple », a-t-il admis. .