Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour les photos de la Chine sur Mars – .

Cela fait maintenant quelques jours que la Chine a annoncé qu’elle avait réussi à atterrir son premier rover sur Mars. Le robot et son atterrisseur étaient en orbite autour de la planète depuis février en préparation de l’atterrissage, et maintenant qu’il est au sol, les scientifiques chinois ont environ trois mois pour travailler avec le rover, en supposant qu’il vive aussi longtemps qu’il est prévu. Cependant, le rover n’est pas encore en train de se déplacer. Comme c’est souvent le cas lors de l’envoi de matériel dans l’espace, une période de tests et de diagnostics doit être passée avant que le robot puisse réellement commencer à utiliser ses instruments et à renvoyer des données scientifiques.

Pour les observateurs scientifiques occasionnels, la partie la plus excitante d’un nouveau rover sur Mars signifie de nouvelles photos de la surface de la planète rouge. Malheureusement, contrairement au retournement rapide de la NASA entre l’atterrissage de Perseverance et la publication de nouvelles photos, la Chine ne collectera pas d’images immédiatement. Les médias d’État chinois ont révélé que l’agence spatiale du pays prévoyait d’effectuer ses vérifications après l’atterrissage et pourrait enfin renvoyer des photos sur Terre vers la fin du mois de mai, dans près de deux semaines.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le délai entre le moment où la Chine a atterri son rover et le moment où elle recevra et partagera finalement des photos prises depuis Mars peut sembler être un énorme écart par rapport à ce que nous avons l’habitude de voir de la part de la NASA, mais cela a du sens. Le rover Zhurong est le premier rover chinois sur Mars et il travaille en équipe, avec l’atterrisseur et l’orbiteur qui l’ont rejoint lors de son voyage vers Mars.

Relayer des photos, qui sont beaucoup plus «lourdes» en termes de données que les chiffres, peut prendre un certain temps, surtout lorsque vous les envoyez d’une planète à une autre. Il s’agit de la première tentative de la Chine pour renvoyer des images de rover sur Terre, et bien que l’agence spatiale du pays apprenne certainement beaucoup de cette mission, cela prendra du temps.

Malgré le retard (si vous pouvez même l’appeler ainsi) avec le retour des photos de Mars, la Chine est extrêmement satisfaite de la progression de sa mission sur Mars, et cela devrait l’être. Le pays a envoyé avec succès un trio de machines sur Mars, est entré en orbite, a effectué des observations, a déployé un atterrisseur et a atterri avec succès sur Mars. Le rover sera bientôt déployé et à ce stade, l’équipe scientifique pourra commencer à collecter des informations sur le matériau de surface, les roches et d’autres caractéristiques intéressantes de la zone d’atterrissage.

Le rover est conçu pour durer environ trois mois. Il est possible qu’il vive beaucoup plus longtemps que cela, comme l’ont fait les rovers martiens de la NASA dans le passé, mais il n’y a aucune garantie. Quoi qu’il arrive, la Chine est clairement bien placée pour défier le reste du monde dans l’exploration spatiale.

Top Deal du jour Cet ouvre-bocal automatique est devenu méga-viral sur TikTok – maintenant tout le monde inonde Amazon pour en obtenir un en vente! Prix ​​courant: 25,99 $ Prix: 19,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission