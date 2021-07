Nous disons aux gens qu’ils sont les PDG de leur carrière : Priyanka Anand, Head of People Function, Ericsson South East Asia, Oceania & India

Priyanka Anand, Head of People Function, Ericsson Asie du Sud-Est, Océanie et Inde

Alors que la pandémie a été malheureuse pour de nombreuses personnes en termes de santé, de vie et de moyens de subsistance, elle a également été révolutionnaire pour certaines fonctions organisationnelles, telles que les ressources humaines (RH). « Chez Ericsson, nous nous sommes concentrés sur le soutien de nos employés pour les aider à faire face aux incertitudes, ainsi que sur l’équipement de nos dirigeants pour qu’ils deviennent des coachs », déclare Priyanka Anand, Head of People Function, Ericsson Asie du Sud-Est, Océanie et Inde. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, elle ajoute que les RH sont devenues une plate-forme de référence 24 heures sur 24 pour les employés. Extraits :

Pendant le verrouillage, alors même que les employés étaient physiquement séparés, les relations des RH avec eux se sont-elles renforcées ?

Nous nous sommes concentrés sur le soutien de nos employés pour les aider à faire face aux incertitudes ; nous avons également équipé nos dirigeants pour qu’ils deviennent des entraîneurs. Chez Ericsson, la fonction RH est devenue une plateforme de référence 24h/24 pour les employés.

La 5G facilitera-t-elle le travail à distance ?

Même avant la pandémie, nos employés avaient la possibilité de travailler depuis n’importe quelle installation dans le pays de leur emploi, donc le travail à distance n’est pas quelque chose de nouveau chez Ericsson.

Nous commençons maintenant à préparer certaines parties de nos opérations, à travers le monde, pour un modèle de travail hybride, et nous recevons beaucoup de commentaires de la part des employés. Nous examinons comment nous pouvons utiliser des outils qui permettent aux employés de collaborer, de coopérer et d’être plus productifs, quel que soit l’endroit d’où ils travaillent.

Donc, si une employée veut travailler à domicile, elle pourrait le faire…

Il ne s’agit pas seulement de travailler à domicile ; il s’agit davantage de travailler à partir de n’importe quel endroit qui vous rend le plus productif. Ce qui est important, c’est tout cet aspect de collaboration et de coopération, car il contribue également à rendre nos employés plus engagés et motivés.

Les dirigeants, en général, sont-ils ouverts aux employés travaillant de n’importe où ?

Il est difficile de généraliser, mais le monde est en train d’embrasser la nouvelle normalité, tout comme nos dirigeants ; nous y investissons constamment.

Est-il possible de mesurer avec précision la productivité des employés dans un lieu de travail hybride ?

Bien sûr, il existe des techniques pour mesurer la productivité, comme l’étude du temps et du mouvement. Dans le même temps, le véritable aspect de la productivité est de savoir si nous atteignons nos objectifs financiers, avons-nous des clients satisfaits, avons-nous des employés engagés, gérons-nous correctement l’attrition, sommes-nous en mesure de retenir les plus performants, investissons-nous dans les gens pour les aider à changer de carrière, et ainsi de suite. La bonne partie est que, pendant le verrouillage lorsque les employés travaillaient à distance, aucune de ces choses n’a pris de l’arrière chez Ericsson. La 5G, dans une large mesure, permettra une plate-forme qui rendra le travail à distance encore plus efficace.

En fin de compte, vous prenez soin de vos employés et ils prendront soin de votre entreprise.

La montée en compétences doit-elle être la responsabilité du salarié ou celle de l’entreprise ?

Nous disons à nos employés, que nous appelons nos employés, qu’ils sont le PDG de leur carrière et qu’Ericsson fera tout son possible pour créer un écosystème propice pour eux. Nous créerons des plateformes d’apprentissage en ligne qui leur permettront d’avoir accès à un apprentissage à tout moment et en tout lieu. Cependant, pousser les gens à apprendre n’est pas notre culture, et pourtant les employés comprennent que l’apprentissage zéro est une tolérance zéro ; nous voulons qu’ils apprennent parce que c’est ce qui, en fin de compte, fait d’Ericsson un leader du marché.

