Nous émettrons de nouveau des cartes d’ici la mi-septembre, un potentiel énorme à exploiter : Shalini Warrier, directrice exécutive, Banque fédérale

Shalini Warrier, directrice exécutive, Banque fédérale

Federal Bank a récemment lancé sa carte de crédit et a Fiserv, basé aux États-Unis, comme partenaire technologique pour permettre la numérisation de son cycle d’émission et de traitement de carte de bout en bout. Shalini Warrier, directrice exécutive de Federal Bank, s’entretient avec Rajesh Ravi sur les cartes et les projets futurs. Extraits :

Quel est le statut actuel de la carte de crédit lancée par la banque ?

Nous avons lancé notre carte de crédit en mai. Nous avons commencé avec notre personnel, puis en juin, nous avons commencé à les distribuer à nos clients. Il s’agit d’un produit numérique complet sans aucune paperasse. Nous étions partis avec un partenariat exclusif avec Mastercard. Malheureusement, la RBI leur a imposé une restriction et nous avons cessé d’émettre des cartes en juillet. Nous travaillons actuellement avec Rupay et Visa pour nous certifier. Nous remettrons les cartes en circulation d’ici la mi-septembre.

Avez-vous une cible en nombre pour la carte de crédit ?

En chiffres, actuellement, nous sommes environ 25 000 et tournés vers le haut de gamme. Il y a un immense potentiel dans notre clientèle existante elle-même. Nous avons environ 80 lakh cartes de débit, et le ratio typique sur le marché est que pour 10 cartes de débit, il y a une carte de crédit. Construire des numéros de carte est facile, mais il existe des risques tant du côté du crédit que de la technologie. Nous voulons le prendre de manière progressive.

La Federal Bank est l’une des rares en Inde à permettre la tokenisation avec Google Pay.

La chose la plus importante est que vous pouvez simplement toucher et payer. Vous n’avez pas besoin de sortir votre carte de crédit ou votre carte de débit. Nous sommes la première banque à permettre la tokenisation avec Visa et Mastercard. C’est un système sûr et sécurisé pour les clients et vous n’avez pas à stocker votre numéro de carte. Littéralement, il anonymise les numéros de carte et réduit le risque de fuite.

Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL) est de plus en plus accepté dans le monde entier. Quelle est la position de la banque à ce sujet ?

Nous sommes l’une des rares banques à proposer des produits EMI par carte de débit. Nous l’offrons maintenant à nos clients existants. Nous ne nous sommes pas adressés à de nouveaux clients bancaires, et nous le ferons dans un proche avenir.

Fiserve est votre partenaire technologique pour les cartes de crédit. Voyons-nous de nouveaux produits de ce rapprochement ?

Nous travaillons avec eux et leur plateforme technologique est très avancée. C’est un partenariat à long terme. Il y a tellement d’innovations dans le secteur des cartes de crédit et elles ont une technologie très agile. Nous travaillons avec eux sur la facilité EMI de carte de crédit, la facilité de transfert de solde, etc.

La banque lance une carte de crédit lorsque les jeunes se tournent vers les plateformes fintech.

La pénétration des cartes de crédit sur le marché indien est encore très faible. Selon les recherches, les clients utilisent les cartes de crédit lorsque la taille du billet est importante. Les jeunes utilisent des cartes de débit lorsque la taille du billet est petite. C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour les cartes de crédit. Cela est vrai même pour les plateformes de commerce électronique. Les cartes de crédit sont là pour rester.

Envisagez-vous de nouveaux produits technologiques pour vos clients ?

Nous avons un partenariat prometteur avec deux néobanques – Fi et Jupiter. Les jeunes qui sont natifs du numérique, le millénaire salarié qui veut toute la commodité de la banque tout en souhaitant la sûreté et la sécurité d’une banque sont mieux servis par la collaboration avec nos partenaires fintech.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.