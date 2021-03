«  Nous enrichissons nos clients  »: Shelf Engine lève 41 millions de dollars pour aider les géants de l’épicerie à gérer leurs commandes

Nouveau financement: Shelf Engine a levé 41 millions de dollars pour soutenir la croissance rapide de sa plate-forme technologique utilisée par des épiciers tels que Kroger et Walmart pour gérer les commandes de produits alimentaires pour la charcuterie, la boulangerie, les produits coupés, la viande et d’autres catégories. L’idée est d’aider à rationaliser le processus de commande et à obtenir la bonne quantité de produit en rayon au bon moment, en réduisant les coûts et en réduisant les déchets pour les épiciers.

Comment ça fonctionne: Shelf Engine utilise des outils de prévision et des systèmes d’automatisation des commandes qui analysent les commandes historiques, les données de vente et les variables du monde réel. Il est configuré comme un commerce basé sur l’analyse, ou SBT. Shelf gère les commandes, paie le vendeur et ne facture au détaillant que ce qui se vend. Shelf fait de l’argent en marquant le produit du vendeur au détaillant.

«Si vous entrez dans le département des produits d’un Kroger, ce produit est techniquement le nôtre, jusqu’à ce qu’un consommateur l’achète», a expliqué Stefan Kalb, co-fondateur et PDG.

Traction: L’entreprise travaille avec 2 000 épiceries à travers le pays. Les revenus ont augmenté de 15 fois l’année dernière. «Nous enrichissons nos clients», a déclaré Kalb.

Concurrence: Kalb a déclaré qu’il n’y avait pas de concurrents directs. Shelf Engine s’efforce de convaincre les épiciers de remettre leur commande au lieu d’utiliser des feuilles de calcul et de deviner des chiffres. «Vous seriez époustouflé par la quantité de nourriture commandée de cette façon», a déclaré Kalb.

Impact pandémique: Kalb a déclaré que la perturbation du comportement des clients et des chaînes d’approvisionnement au cours de l’année écoulée a mis en lumière la façon dont les problèmes de commande surviennent lorsque les modèles sont perturbés. Cela prouve la valeur de Shelf Engine, a-t-il déclaré.

Perturbation de l’épicerie: On accorde beaucoup d’attention aux tendances et aux entreprises de l’épicerie destinées aux consommateurs, telles que les sociétés de paiement et de livraison sans caissier telles que Instacart, qui connaît également une croissance rapide. Mais Kalb a déclaré que le changement majeur qui transformera l’industrie se situe en arrière-plan – par exemple, si les épiciers peuvent trouver comment économiser de l’argent en mettant des produits sur les tablettes, ils peuvent réduire les prix.

Ami ou ennemi? Amazon continue de faire de grands pas dans l’épicerie, en développant divers concepts tels que les dépanneurs Amazon Go et sa nouvelle chaîne d’épiceries Amazon Fresh qui s’est développée pendant la pandémie.

Shelf Engine entretient une relation unique avec Amazon – la société est un client Shelf Engine, via sa filiale Whole Foods. Mais Amazon étend également rapidement ses propres concepts d’épicerie et construit sa propre technologie.

« Amazon est en train de le regarder et dit, wow, il y a une tonne de gaspillage et d’inefficacité dans le système, et si nous résolvons ces problèmes, nous pouvons littéralement vendre des produits à 20% de moins », a noté Kalb.

L’avenir des épiceries: S’exprimant sur un épisode de 2025: demain, aujourd’hui, un nouveau podcast de . Studios, Kalb a déclaré que les épiceries auront un aspect très différent dans les années à venir, transportant encore plus d’articles périssables qu’aujourd’hui et créant peut-être plus de concurrence pour les restaurants traditionnels. Il se demande si les épiciers dans les 10 prochaines années commenceront à faire «tout».

Podcast: Fête ou famine: comment les restaurants et les épiceries vont évoluer dans les années à venir

«La charcuterie et le bar chaud à l’épicerie sont très rentables», a déclaré Kalb sur le podcast. «Il continue de croître et les épiciers investissent beaucoup stratégiquement pour agrandir cette partie du magasin. Je ne serais pas surpris si un jour vous allez dans un Whole Foods et la moitié des Whole Foods est en fait une sorte d’expérience culinaire plutôt qu’une épicerie traditionnelle.

Histoire fondatrice: Kalb a eu l’idée de l’entreprise grâce à une autre startup qu’il a cofondée: Molly’s, qui fournit des aliments sains aux hôpitaux, aux épiceries, aux cafés, aux gymnases et aux bureaux. Kalb a remarqué la difficulté de créer des commandes efficaces de produits frais et a décidé de créer un logiciel qui a aidé Molly à acheter la bonne quantité de nourriture en vrac pour répondre aux demandes des clients.

Kalb, né en France et diplômé de l’Université Western Washington avec des diplômes en mathématiques et en économie, a cofondé Shelf Engine en 2016 avec Bede Jordan, un vétéran de Microsoft qui était plus récemment le principal responsable de l’ingénierie logicielle de l’équipe HoloLens de la société. Investisseurs: General Catalyst a dirigé la série B, qui comprenait la participation de GGV Capital, Foundational Capital, 1984 Ventures, Correlation Ventures, Founders ‘Co-op, Soma Capital, Firebolt Ventures et Initialized Capital. Shelf Engine a levé un tour de 12 millions de dollars en juillet. Le financement total à ce jour est de 58 millions de dollars.

« L’industrie de l’épicerie est au bord du précipice d’un changement monumental, avec peu d’entreprises conduisant le même niveau d’innovation que Shelf Engine », a déclaré Hans Tung, associé directeur de GGV Capital et membre du conseil d’administration de Shelf Engine, dans un communiqué. «GGV cherche à soutenir les entreprises ayant le potentiel de créer un impact significatif sur l’efficacité et l’évolution des industries existantes. Shelf Engine a la capacité de remanier l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, offrant des avantages directs et tangibles à la fois pour l’industrie de l’épicerie et pour l’environnement. »

Et après: Shelf Engine compte 145 employés et s’attend à ce que ses effectifs atteignent 350 à 400 personnes. Kalb a déclaré qu’il prévoyait de continuer à développer l’entreprise à Seattle.

«Je suis très optimiste sur Seattle», a déclaré Kalb. «Je crois en l’esprit de Seattle – l’ingéniosité et la créativité dans la région, l’éthique de travail dans ce domaine. Microsoft, Boeing, Starbucks, Amazon – ils ont été fondés ici pour une raison. Nous nous attendons à être l’un de ceux-là, parmi tant d’autres. »