Nous entrons maintenant dans l’ère Justin Fields

Bienvenue à The Full Go! Jason ouvre le spectacle en récapitulant la victoire des Bears 20-17 sur Cincinnati (0:30). Justin Fields a obtenu la majeure partie des représentants après la blessure au genou d’Andy Dalton. Nous avons vu un peu d’inexpérience, mais nous avons également eu un bon aperçu de l’avantage du choix de première ronde. C’était une victoire typique des Bears, car la défense a réussi à porter l’équipe derrière le pick-six de Roquan Smith. Les Bears s’améliorent à 1-1 sur la saison avec Cleveland sur le pont pour la semaine 3.

Jason ouvre la ligne de messagerie vocale au (773) 359-3103 (16h00). Où Luis Robert se classe-t-il parmi les meilleurs espoirs du baseball de Chicago ? Jason reçoit également un appel de « Vince in Detroit » qui peut avoir un contrepoint à « Bill in LA » et son parti pris Celtics.

Jason obtient le point de vue d’un ancien joueur sur le match des Bears d’aujourd’hui avec Anthony Herron (31:00). Anthony est analyste pour Fox-32 Chicago et SiriusXM et a joué dans la NFL pour Detroit, Atlanta et Green Bay. Herron commence par se concentrer sur le côté défensif du ballon, la différence qu’il a fait dans la victoire d’aujourd’hui et comment il a été déployé par le nouveau coordinateur défensif Sean Desai. Herron explique ce que Desai a fait de si efficace et comment il a pu obtenir la production de gars qui ont eu du mal au cours de la semaine 1. En attendant le statut de Dalton pour la semaine 3, Herron explique pourquoi cela pourrait toujours être OK si Justin Fields ne démarre pas contre Cleveland. Enfin, Herron explique pourquoi David Montgomery est peut-être le meilleur joueur sur le terrain et comment il est devenu l’un des meneurs de jeu les plus dynamiques des Bears.

Hôte : Jason Goff

Invité : Anthony Herron

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

