Nous envisageons de créer un portefeuille matériel pour Bitcoin (BTC) – Jack Dorsey

Le PDG de Square Inc., Jack Dorsey, a souligné que la société prévoyait de créer du matériel non dépositaire pour Bitcoin (BTC / USD).

Square envisage de créer un portefeuille matériel pour #bitcoin. Si nous le faisions, nous le construirions entièrement à l’air libre, de la conception logicielle à la conception matérielle, et en collaboration avec la communauté. Nous voulons lancer cette réflexion de la bonne manière : en partageant certains de nos principes directeurs. – jack (@jack) 4 juin 2021

Dorsey, qui est également co-fondateur du géant des médias sociaux Twitter, affirme que si le plan réussit, il sera construit en partenariat avec la communauté.

Un portefeuille non dépositaire donne au détenteur de Bitcoin le contrôle exclusif de ses clés. Il est différent d’un portefeuille de garde, qui donne à une autre partie le droit de contrôler les clés du portefeuille des utilisateurs.

Donnez aux détenteurs de Bitcoin le contrôle total de leurs portefeuilles

Square dit vouloir donner aux utilisateurs plus de liberté pour prendre en charge entièrement leurs comptes. Dorsey a annoncé le projet via tweet vendredi, mais a donné plus de détails lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami.

Avec la popularité croissante de Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques, plusieurs entreprises se sont lancées dans des projets qui peuvent aider à protéger les fonds des utilisateurs.

En février, Square Inc. a révélé qu’il avait investi 170 millions de dollars en Bitcoin. Depuis lors, la société a ajouté plus de Bitcoin à son bilan.

Maintenant, il veut aller plus loin en offrant aux détenteurs de Bitcoin un moyen plus pratique de stocker leurs jetons Bitcoin tout en les gardant en sécurité.

Portefeuille qui s’intégrera à l’application Square Cash

Dorsey a déclaré que Square souhaitait développer un produit offrant une solution non privative de liberté au marché mondial. Il a ajouté que le portefeuille, une fois lancé, sera intégré à l’application Cash de Square.

Dorsey a également déclaré que la société souhaite s’assurer que la communauté accueille le projet. En conséquence, vous recherchez des commentaires et discuterez du développement du portefeuille avec des experts de l’espace crypto.

Il a également noté que si la société décide d’aller de l’avant avec le plan, elle établira des comptes GitHub et Twitter dédiés pour le projet.

