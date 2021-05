Nous envisageons de devenir une licorne sociale: PARFI

«Nous assurons un placement à 100% car la demande d’emplois est identifiée avant le début de la formation grâce à des protocoles d’entente structurés pluriannuels avec les employeurs et les besoins en personnel prévus», ajoute Muthuraman.

La Fondation PanIIT Alumni Reach for India (PARFI) a été créée avec l’intention d’apporter l’esprit IITian pour la construction du premier système public d’enseignement professionnel en Inde qui soit économiquement viable, à commencer par le Jharkhand. «Nous sommes une organisation axée sur l’impact, n’admettant que les candidats qui sont en dessous du seuil de pauvreté des districts en retard et qui sont financés à 100% par des prêts de compétences pour assurer une éducation de qualité à un prix abordable. Nous sommes financés par l’État et co-organisés par la création d’une coentreprise à but non lucratif avec l’État », déclare B Muthuraman, président de la Fondation PanIIT Alumni Reach for Jharkhand (PREJHA), une section du PARFI.

Il ajoute que l’approche axée sur le marché du PREJHA garantit des placements professionnels auprès des meilleurs employeurs. «Nous fonctionnons avec une capacité annuelle de formation de 10 000 candidats dans le Jharkhand. Nous envisageons de devenir une licorne sociale », dit-il.

Au cours du premier trimestre de 2020, l’organisation a développé le premier laboratoire mobile de collecte d’échantillons Covid-19 en Inde, appelé Mobile BSL3 VRDL Lab, à Jharkhand, d’une capacité de 1 lakh de tests groupés en un mois. «C’est une première installation du genre dans le pays pour Covid-19 et d’autres tests et recherches connexes», déclare Muthuraman.

Aujourd’hui, l’organisation compte sept collèges Kaushal et 36 Kalyan Gurukuls formant plus de 18 000 jeunes. Alors que Kalyan Gurukuls assure le développement des compétences liées au placement des communautés marginalisées et dans les zones touchées par Naxal, les collèges Kaushal s’efforcent d’améliorer les compétences pour l’employabilité grâce à des cours de formation professionnelle d’un à deux ans. «Nous assurons un placement à 100% car la demande d’emplois est identifiée avant le début de la formation grâce à des protocoles d’entente structurés pluriannuels avec les employeurs et les besoins en personnel prévus», ajoute Muthuraman.

La pandémie et la migration inversée massive qui en a résulté nous ont fait prendre conscience de l’importance de l’organisation de la main-d’œuvre migratoire et du renforcement des capacités du système de santé public. Le PARFI, ajoute Muthuraman, a effectué un travail au niveau local dans ces deux domaines et prévoit de contribuer positivement à la résolution de ces problèmes à long terme. «Nous réunissons Samaj, Sarkar et Bazaar pour créer une convergence axée sur l’impact, contribuant au système public d’enseignement professionnel qui est économiquement viable grâce à des partenariats institutionnalisés à faible IDH. Nous espérons avoir un impact positif sur plus de 21 lakh en leur offrant des moyens de subsistance au cours des cinq prochaines années, dont 11 lakh seront des femmes de communautés mal desservies », ajoute-t-il.

Pour le financement, le PARFI tend la main à diverses entreprises et contrats pour obtenir des opportunités de placement pour leurs bénéficiaires. «Nous avons établi un partenariat avec le NABARD pour financer des ONG et d’autres organisations sociales qui aident à trouver des étudiants pour les centres de formation et également à organiser des prêts pour leur permettre de payer cette formation. Les étudiants sont ensuite formés aux «Gurukuls», et à la fin du processus de formation sont également placés pour une formation en cours d’emploi, après quoi ils remboursent leurs prêts par des versements mensuels qui sont déduits de leurs salaires », ajoute Muthuraman. Cela, dit-il, génère une réserve de fonds pour le prochain cycle de formation.

Au cours des 10 dernières années, la fondation a établi un modèle de collaboration avec les gouvernements et les entreprises en tant que parties prenantes et mis en œuvre à grande échelle sur un modèle de compétences professionnelles autosuffisant, garanti d’emploi et financé par des prêts, améliorant les revenus et les moyens de subsistance des personnes défavorisées.

