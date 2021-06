Nous espérons arriver à FP1 avec la voiture dans un endroit plus heureux

Toto Wolff espère que Mercedes pourra apporter des réponses ce week-end alors que la Formule 1 revient sur une piste où l’équipe de Brackley a été définitivement battue il y a quelques jours à peine.

Max Verstappen a dominé le Grand Prix de Styrie au Red Bull Ring le week-end dernier et sera le grand favori pour répéter ce résultat dimanche.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas n’ont pu regarder qu’à partir des deuxième et troisième respectivement alors que le Néerlandais a dominé les débats depuis la pole pour remporter sa quatrième victoire de la saison, le septuple champion du monde déclarant après la course que Red Bull est “juste plus rapide”.

Verstappen détient une avance de 18 points en tête du championnat des pilotes, tandis que Red Bull compte 40 points d’avance sur les constructeurs, mais Wolff a insisté sur le fait que le titre ne sera pas décidé après la neuvième manche.

“Le week-end dernier, nous avons maximisé les opportunités qui s’offraient à nous et malgré le fait de ne pas avoir la voiture la plus rapide, nous avons remporté un solide double podium et une bonne récolte de points”, a déclaré Wolff.

«Chaque fois que nous avons frappé la piste; nous courons pour gagner. Mais, même si nous avons raté la plus haute marche du podium la dernière fois, il y avait encore de quoi être encouragé. Nos pilotes se sont bien comportés, nos arrêts aux stands étaient excellents et nos appels stratégiques étaient solides.

«Nous retournons dans les montagnes de Styrie ce week-end avec un autre grand défi à relever, mais courir sur le même circuit plusieurs week-ends consécutifs offre également des opportunités.

« Nous avons eu un vendredi expérimental avec les réglages de la voiture le week-end dernier, et nous espérons arriver aux FP1 ce week-end avec la voiture dans un endroit plus heureux, prête à être construite à partir de là.

« Les composés des pneus sont également un peu plus souples ce week-end, ce qui apportera un nouveau défi à toutes les équipes et de nouvelles possibilités en termes de stratégie.

«Ce championnat est un concours de poids lourds sur 23 tours, et nous en sommes à un peu plus du tiers du chemin. Il y a beaucoup d’opportunités à venir et tout est encore à jouer, donc nous sommes excités pour la neuvième ronde.