Nous espionnons pour la première fois comment les lunes sont en gestation en dehors du système solaire

27/07/2021 à 11h27 CEST

Une région de formation lunaire autour d’une exoplanète a été détectée pour la première fois par des astronomes du Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics. La région est connue sous le nom de disque circumplanétaire, une zone en forme d’anneau qui entoure une planète où des lunes et d’autres satellites peuvent se former.

Le disque observé entoure l’exoplanète PDS 70c qui, avec son compagnon PDS 70b, forme un système rappelant la paire Jupiter-Saturne : ce sont les deux seules exoplanètes détectées à ce jour qui sont encore en cours de formation. Les spécialistes pensent que cet exemple offre une occasion unique d’observer et d’étudier les processus de formation des planètes et des satellites.

Compte tenu du fait que plus de 200 lunes accompagnent les planètes qui composent le système solaire et qu’environ 4 000 planètes extrasolaires ont été découvertes à ce jour dans la Voie lactée, il est plus que logique de penser à l’existence d’un grand nombre de exounes ou satellites d’exoplanètes.

Jeune et prometteur

Selon un communiqué de presse, bien que la plupart des lunes des planètes qui orbitent autour d’étoiles autres que le Soleil n’aient pas été découvertes, les astronomes américains ont fait une avancée importante dans la recherche pour comprendre comment elles se forment. La nouvelle étude, publiée dans The Astrophysical Journal Letters, est basée sur des observations faites avec le télescope ALMA, situé au Chili.

Le secteur étudié est un jeune système stellaire, connu sous le nom de PDS 70, qui a à peine 10 millions d’années, un temps qui semble énorme à la compréhension humaine mais qui est insignifiant dans la dynamique de l’univers. Le système contient deux protoplanètes, ou planètes en cours de formation, qui ont été nommées PDS 70b et PDS 70c.

Les observations faites avec la technologie haute résolution d’ALMA ont non seulement aidé vérifier la présence du disque autour de l’exoplanète PDS 70c, dans laquelle se formeraient leurs lunes, mais ils nous ont aussi permis d’analyser leur taille et leur masse.

Les spécialistes ont également confirmé que l’autre exoplanète qui compose le système, PDS 70b, ne présente pas le même disque circumplanétaire. Tout indique que son partenaire aurait amassé tout le matériel présent dans son environnement d’origine, lui enlevant la possibilité de développer autour de lui un disque ayant les mêmes caractéristiques.

Parallèlement, l’étude de la masse qui constitue le disque « lunaire » révèle la présence de la matière nécessaire à construire un système satellite autour du PDS 70c, qui devrait émerger à un moment donné de votre processus de formation. Que sait-on de la façon dont ces lunes seraient en gestation ?

Sujet connexe : Les lunes des exoplanètes nomades pourraient abriter de l’eau et de la vie.

A la découverte des exmoons

Jusqu’à présent, les astronomes ont découvert que si les planètes “se nourrissent” de matière qui existe dans les disques circumstellaires autour des jeunes étoiles pendant leur formation, dans certains cas, elles peuvent former des disques similaires autour de leur propre structure. Précisément, les collisions qui se produisent entre les matériaux qui composent ces disques autour des planètes naissantes peuvent conduire à la formation de la lune.

Désormais, les données que fournira le nouveau système découvert pourront élargir les connaissances des spécialistes sur la manière dont les exmoons sont en gestation, apportant une nouvelle contribution pour élucider le grand nombre d’énigmes et de mystères que le vaste univers nous réserve encore. .

Référence

Un disque circumplanétaire autour de PDS70c. Myriam Benisty et al. Les lettres du journal astrophysique (2021) .DOI : https : //doi.org/10.3847/2041-8213/ac0f83

photo: Il y a deux planètes dans le disque de l’étoile PDS 70 (à gauche). La planète Jupiter PDS 70c est entourée d’un disque sur lequel des satellites peuvent se former. Crédit : ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) / Benisty et al.