Nous étions si loin, je veux juste éteindre

Daniel Ricciardo a eu une course difficile à Monaco et cherche à s’éteindre et à tout oublier avant une réinitialisation de Bakou.

Lando Norris a eu le meilleur sur son nouveau coéquipier McLaren, Daniel Ricciardo, dans quatre des cinq courses de 2021 jusqu’à présent. Mais Ricciardo a chuté à un nouveau plus bas à Monaco lorsque Norris a doublé l’Australien en route vers un podium. Ricciardo a terminé dimanche après-midi sur un 12e décevant après avoir été coincé derrière Kimi Raikkonen pour la durée.

Lors de sa première sortie avec McLaren à Bahreïn, Ricciardo a réussi une arrivée aux points après avoir franchi la ligne 7e, mais il a été révélé plus tard qu’il l’avait fait en portant des dommages au sol suite à un contact précoce avec Pierre Gasly. Il a depuis admis que se retrouver sous ce niveau d’origine était «étrange».

«Rétrospectivement, la transition vers Renault n’a pas été des plus faciles. Mais je pense que Monaco a été en fait un week-end assez fort pour moi là-bas.

Monaco a été un solide terrain de chasse jadis pour Ricciardo; Sa piste la plus réussie en F1 après avoir marqué 85 points en Principauté et deux pôles, quatre podiums et une victoire en 2018.

«Je vais évidemment continuer à y travailler. Mais je pense que ce week-end, nous avons été si loin et tellement sur le pied qu’une partie de moi veut aussi juste s’éteindre pendant quelques jours. Sinon, c’est comme une paralysie par rapport à l’analyse. J’y suis déjà allé auparavant et je ne veux pas y revenir.

Sur ce qui a causé ses difficultés, il attribue une grande partie de cela au manque de temps pour s’habituer à la voiture par rapport aux années précédentes:

“En fait, l’équipe a souligné que nous avons parcouru beaucoup moins de kilomètres en début d’année”, a déclaré Ricciardo. «Je pense que c’est en fait assez important maintenant.

«Mais avec tout cela étant dit, je ne m’attendais pas à être aussi loin en arrière. Absolument pas. L’équipe est très compréhensive et très bonne à ce sujet. Mais personnellement, je ne veux pas être ici, je veux être beaucoup plus haut.

«J’apprécie qu’ils me donnent du temps et j’apprécie peut-être que j’ai juste besoin de plus de temps. Mais depuis Bahreïn, on a l’impression de n’avoir pas vraiment progressé. Je dois donc essayer de déverrouiller quelque chose bientôt. »