Nous évitons d’investir dans des startups sans co-fondateurs technologiques : Adith Podhar, fondateur de Gemba Capital

Adith Podhar, Fondateur, Gemba Capital

« Gemba » en japonais signifie le « vrai lieu de travail ». « Dans toute organisation, Gemba est l’endroit où la vraie valeur est ajoutée », déclare Adith Podhar, fondateur de Gemba Capital, une société de capital-risque en phase de démarrage qui soutient les startups post-amorçage qui sont évolutives et à la recherche d’investissements providentiels. Il parle à Sudhir Chowdhary de l’approche de son entreprise pour investir dans de nouvelles entreprises et tendances dans l’écosystème SaaS. Extraits :

Comment les micro VCs jouent-ils un rôle important en tant que catalyseurs pour les startups en phase de démarrage ?

Dans l’investissement à un stade précoce, le capital n’est plus un fossé. La capacité d’aider les fondateurs et d’ajouter de la valeur à chaque étape de leur parcours constitue un avantage concurrentiel pour les micro VCs. En raison de notre approche dirigée par une thèse, chez Gemba Capital, nous ajoutons de la valeur dès l’appel d’introduction au parcours post-investissement du fondateur. Un fondateur peut être vulnérable à notre égard et nous poser n’importe quelle question à tout moment de l’heure, nous sommes comme un ami du fondateur plus qu’un investisseur. Nous connaissons les défis rencontrés par une startup dans les années de formation et l’apprentissage par les pairs aide à les guider dans la bonne direction.

Les micro-VC ne suppriment pas les contrôles d’optionnalité ; nous sommes all-in dans chacune de nos sociétés en portefeuille. Les fondateurs de startups en démarrage ont un accès direct aux commandités d’un fonds Micro VC. Les domaines dans lesquels nous aidons généralement sont les conseils sur la croissance/la stratégie, le modèle commercial, les bons KPI, les plans de collecte de fonds, l’embauche, les relations avec les clients, les relations avec les investisseurs, les partenariats avec les fournisseurs. À bien des égards, un Micro VC Fund prépare la startup en phase de démarrage « Series A ».

En tant que société de capital-risque en démarrage, quelle est votre approche pour investir dans de nouveaux entrepreneurs ?

Nous avons des entrepreneurs dans notre portefeuille avec une expérience de travail allant de quatre à plus de 10 ans et des antécédents divers. Nous investissons dans des équipes fondatrices qui ont une connaissance approfondie du marché et des compétences complémentaires pour mettre en œuvre la vision. Nous évitons généralement d’investir dans des startups sans co-fondateur technologique. Nous avons développé un framework exclusif Founder Market Fit Framework que nous utilisons pour évaluer s’il s’agit de la bonne équipe à soutenir pour « ce » type d’entreprise.

Nous sommes un investisseur avec une forte conviction et nous nous engageons avant même que l’investisseur principal du tour ne soit en place.

Quelles évolutions de tendances anticipez-vous dans l’écosystème SaaS et Deep Tech ?

L’industrie indienne du SaaS devrait générer des revenus de 50 à 70 milliards de dollars et gagner 4 à 6 % du marché mondial du SaaS d’ici 2030, créant jusqu’à 1 000 milliards de dollars en valeur, selon un rapport de SaaSBOOMi et McKinsey. Nous savons que les startups SaaS « Made in India » peuvent gagner sur les marchés indiens et mondiaux. La pandémie a accéléré l’adoption de la technologie et le travail à distance. Les PME indiennes cherchent à passer des processus manuels à la numérisation de tous leurs flux de travail, à la collaboration et aux transactions en ligne. Alors que d’énormes quantités de données sont capturées, les CXO recherchent des outils d’analyse avancés pour une meilleure prise de décision. Le SaaS vertical prend de l’ampleur dans les secteurs où le SaaS horizontal est incapable de résoudre les problèmes les plus profonds. Les places de marché compatibles SaaS deviennent verticales et créent une pile logicielle et une place de marché par-dessus.

Comment s’est passé votre parcours jusqu’à présent ? Dans combien d’entreprises avez-vous investi ? Quels sont vos projets pour les cinq prochaines années ?

Nous avons lancé Gemba Capital au début de 2018 en tant que family office effectuant des investissements providentiels, puis avons dirigé un syndicat Gemba Capital sur la liste des investisseurs providentiels à partir de 2020. C’était une progression naturelle pour nous de lancer un fonds Micro VC en 2021. Nous avons toujours fonctionné comme un fonds VC depuis le jour zéro. Nous avons investi dans 31 startups depuis la création et certains des noms notables sont Plum et Verak in Insurtech ; Chat endormi (D2C); Grip, Wint Wealth et Strata (Fintech) ; Unnati Agri (Agritech); Crejo (Edtech); Enfin, Zuper, Inai et Clickpost (SaaS).

Du fonds I de 10 millions de dollars, nous cherchons à investir dans 24 entreprises principalement dans les SaaS, les technologies grand public, les technologies financières et les technologies avancées au cours des 30 prochains mois avec le premier chèque de 250 000 $ et un taux de réserve d’environ 35 % pour le suivi Les manches.

