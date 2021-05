Nous « examinons de très près » le passeport vaccinal .

de WND:

Malgré les assurances répétées de l'administration Biden

Malgré les assurances répétées de l’administration Biden qu’elle n’imposera pas de passeport vaccinal, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré vendredi que les États-Unis “examinaient de très près” l’exigence d’une preuve d’un vaccin COVID-19 pour les voyageurs internationaux.

On a demandé à Majorkas dans une interview avec « Good Morning America » si oui ou non des passeports vaccinaux pourraient être mis en place pour les personnes entrant ou sortant du pays.

“Vous savez, l’un de nos principes qui nous a guidés tout au long de cette pandémie est la valeur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion et faire en sorte que tout passeport que nous fournissons pour les vaccinations soit accessible à tous et que personne ne soit privé de ses droits”, a-t-il répondu.

« Et donc nous examinons cela de très près. »

Actuellement, les citoyens américains doivent obtenir un test COVID-19 négatif pour rentrer dans le pays après un voyage à l’étranger. Les non-ressortissants sont autorisés à voyager aux États-Unis, à l’exception des citoyens des 26 pays de l’espace Schengen en Europe, du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la Chine, de l’Iran, de l’Afrique du Sud et de l’Inde.

Ron DeSantis de Floride fait partie des gouverneurs républicains qui ont signé une loi interdisant aux entreprises privées d’exiger une preuve de vaccination pour les clients.

Majorkas a déclaré que « tout le monde devrait se faire vacciner ».

« Nous avons des centres de vaccination partout, à quelques kilomètres à peine de la maison de chacun, et il est si important de se faire vacciner – sécurisez-vous, sécurisez vos proches et vos amis autour de vous », a-t-il déclaré.

Mais le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a déclaré vendredi que si les vaccins COVID nous ont «donné beaucoup de liberté, il existe un réel potentiel de dépassement du gouvernement».

“Je ne pense pas que le gouvernement devrait forcer quiconque à se faire vacciner”, a-t-il écrit sur Twitter.

L’Union européenne a annoncé en avril qu’elle rouvrirait ses frontières aux touristes américains cet été, mais les visiteurs devront être entièrement vaccinés contre le COVID-19.

